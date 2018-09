Die Bilder aus der Neuen Welt zeigen mehr, als alle Worte sagen können: Ein Idol wankt, noch weint es nicht. Franz Beckenbauer beim Training und im Spiel wirkte so, als ob Gustav Gründgens im Komödienstadl aufträte: Niemand begriff seine Art zu spielen, die Verständigungsschwierigkeiten sind offenbar unüberwindlich. Beckenbauers Prognose: „Gute Fußballer in einer Mannschaft verstehen sich überall“ ging von falschen Prämissen aus.

Nach den ersten Spielen in den USA weiß er Bescheid: Die Söldnertruppe seines Vereins „Cosmos“ besitzt weder gute Fußballspieler, noch ist sie eine Mannschaft. Das erste bedeutet, daß auch der Mythos Pelé an der Wirklichkeit jüngerer, erfolgshungriger Durchschnittsspieler zerbricht. Mit 37 Jahren wird ein Fußballspieler – auch einer von Gottes Gnaden wie Pelé – im Spiel allein durch überlegene Physis erledigt: Nichts läuft mehr. Pelé selbst nicht und andere für ihn schon gar nicht.

Das war der zweite Irrtum des „Kaisers“: Seine Vasallen meutern nicht einmal, schlimmer, sie beachten ihn im Spiel gar nicht. Gewohnt, Befehle zu erteilen, seine Truppen zu dirigieren, im Spiel Formationen anzuordnen, mußte er nun plötzlich selbst ins Gefecht – was nicht seine Stärke ist. Der Ball muß stets bei ihm sein, ihm zugespielt werden, um seinen Lauf bestimmen zu können. Statt dessen lassen die anderen Spieler ihn laufen.

Statt gleichgesinnter Helfer umgeben Franz Beckenbauer nun Figuren, die nach dem Motto handeln: „Der brave Mann denkt an sich selbst zuerst.“ So wurstelt jeder vor„sich hin, und ein Künstler wird dabei zum Hanswurst degradiert. Die verlorenen Zweikämpfe, die dann auch noch zu Toren führten, zeigen das ganze Dilemma. Als ich 1963 nach Beendigung meiner aktiven Zeit beim HSV in einer Prominentenmannschaft spielte, hatte ich ein ähnliches Gefühl: Jeder in der Mannschaft machte, was er wollte.

Eine Gaudi, sicher. Doch von Fußball keine Spur, ohne sportlichen Sinn und Verstand. Aber gerade der zeichnete Beckenbauers Spiel immer aus. Mein Gott, Franz! Jürgen Werner