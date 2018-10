Wer hier die Fremden sind“ – der erste, 1973 erschienene Roman des jungen österreichischen Schriftstellers Helmut Zenker war ein Talentbeweis. Die Geschichte eines jungen Lehrers, der von heute auf morgen seinen Beruf aufgibt und seine Familie verläßt, der sich den Vorurteilen seiner Umgebung nicht anpaßt und sich den Zwängen der Leistungsgesellschaft verweigert, weist sicher Parallelen auf zu Zenkers eigenem Lebenslauf: 1973 verließ er. den Schuldienst und lebt seither als freier Schriftsteller in Wien und Tirol. Zenkers tagebuchartiges Stenogramm einer Flucht aus grauer Vorherbestimmung war gewiß noch einfach konstruiert, nach dem Prinzip der bloßen Reibung, ließ aber kaum einen Zweifel an der sich ankündigenden Sprach- und Bildkraft des 1949 in St. Valentin in Niederösterreich geborenen Autors.

Zenkers zweiter Roman „Kassbach oder das allgemeine Interesse an Meerschweinchen“ bedeutete dann eine Steigerung gegenüber dem ersten (abgesehen vom lahmenden Schluß). In einer kompositorisch breiteren Anlage als in seinem Debütroman, einer Mischung von Semidokumentation und Fiktion, setzt Zenker mosaikartig das Porträt einer erbärmlichen Person zusammen, des kaputten Kleinbürgers Kassbach, der mit sich selbst nicht fertig wird und der dem neuen alten Faschismus den Steigbügel hält. Er tyrannisiert seine Familie, jagt „minderwertige“ Gastarbeiter, beobachtet als Voyeur das Liebesleben von Nachbarn. Ein sadistisches Vergnügen hat Kassbach daran, Meerschweinchen zu quälen, die er in seinen Tagträumen dann durch Menschen ersetzt, die er nicht weniger peinigt. Kassbach, der Macht besitzen will über andere, schließt sich einer faschistischen Organisation an, die Kommunisten verfolgt –: Mit der traurigen Geschichte des Gemüsehändlers Kassbach hat, Zenker gleichzeitig eine Chronik des Neofaschismus in Österreich verbunden.

Auch mit diesem Roman hat Zenker seine Möglichkeiten noch nicht erreicht. Nun aber macht einen sein dritter Roman ratlos –

Helmut Zenker: „Das Froschfest“, Roman; AutorenEdition, C. Bertelsmann, München; 224 S., 26,– DM.

Hat hier ein Autor sein Talent verloren? Gewiß nicht, aber er hat versäumt, es herauszufordern und weiterzuentwickeln. Die Geschichte des „Froschfestes“ ähnelt der Story von „Wer hier die Fremden sind“, der Lehrer des ersten Romans weist Parallelen auf mit der Hauptfigur des „Froschfestes“, dem Kellner Gerhard Janda. Beide Figuren entziehen sich den Anforderungen ihrer Umwelt, fliehen aus der Verantwortung, gelangen aber beide zu unterschiedlichen Endpunkten: Während der Lehrer nach einem langen Prozeß des Ausbrechens seine Identität dadurch findet, daß er nun bewußt keine Bindung mehr eingeht mit einer von Vorurteilen und reaktionären Meinungen getragenen Gesellschaft, bindet Janda sich nun erst recht.

Gewiß ist „Das Froschfest“, unter diesem Blickwinkel gesehen, eine Variante des Debütromans – mit„Happy-End“. Tatsächlich hat Zenker die ursprüngliche Fassung dieses Romans vor „Wer hier die Fremden sind“ geschrieben, dann jahrelang zurückgehalten; die Autoren Edition hat das Manuskript nun nach neuerlicher Überarbeitung publiziert. Sie hat damit weder sich selbst noch dem Autor einen Gefallen getan.

Der Roman ist mit Klischees angefüllt. Er gleicht mehr einem Entwurf als einer epischen Ausbreitung des Themas. Es ist von vornherein klar, daß der Arbeiter Janda, der seinen Kellnerberuf aufgibt und sich lustlos als Gelegenheitsarbeiter durchschlägt, früher ein guter Schüler war und nur von seinen verständnislosen Eltern zur Kellnerlehre gezwungen“ wurde. Wie um dies zu bestätigen, läßt Zenker seinen Helden sich in einer Kleinstadt als Mathematiklehrer einschwindeln. Klar, daß nur eine heimtückisch einfädelte Intrige den neuen Lehrer zu Fall und ins Gefängnis bringt. Als Janda sich wieder eine Arbeit sucht und zu der Arbeiterin Vera zieht – womit er nach der Logik der Handlung erstmals vor den Ängsten und Demütigungen nicht mehr davonläuft –, da engagiert Janda sich an seiner neben Arbeitsstelle auch gleich politisch, unterstützt aktiv die Gewerkschaft, sammelt Unterschriften für ein Volksbegehren, das die Abschaffung der österreichischen Armee vorsieht. Nicht dieser Schluß ist zu bemängeln, so wenig wie das, wovon dieser Roman erzählt, nur: daß es immer von vornherein feststeht, was da geschehen wird, geschehen soll – mehr dem Willen des Autors entspringend als den tatsächlichen Verhältnissen. Die Figuren, ihre Handlungsweisen und Gefühle werden vorgeführt als Abziehbilder fix und fertig.

Stephan Reinhardt