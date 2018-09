Inhalt Seite 1 — Keine Angst vorm Erzählen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Das ist ein guter Titel, ja, er ist spannend. Aber warum ‚liebte‘, warum die Vergangenheit?“ – „Das ist eine Frage des Klanges, das klingt einfach besser, und außerdem meine ich, daß es gut zum Stil Ihres Buches paßt. Sie sind ein Erzähler, Sie haben keine Angst davor, eine Geschichte zu erzählen.“ Bertrand Morane, der Amateurschriftsteller aus (sexueller) Not, ist ganz einverstanden mit dem Titel, den die Verlagslektorin Genevieve Bigey für seinen autobiographischen Bericht gefunden hat: „L’homme qui aimait les femmes“ (Der Mann, der die Frauen liebte), und er ist auch einverstanden mit ihrer Ansicht über sein zweitbestes Talent, das erstbeste wird er ihr bald im Bett demonstrieren.

Einverstanden wäre sicher auch François Truffaut, wenn man ihm nachsagte, keine Angst zu haben vorm Erzählen. Schließlich ist niemand anders gemeint in dem Film gleichen Titels und dem gleichnamigen, „Cinéroman“ genannten 126-Seiten-Büchlein (Flammarion: Paris 1977), mit vielen weißen Blättern, weil jedes Kapitel = Filmsequenz auf einer rechten Seite beginnt, und in 12 Punkt (Cicero) hohen Lettern mit großzügigem Durchschuß gedruckt. Nein, Angst vorm Erzählen scheint er nicht zu haben, François Truffaut, aber er hat offenkundig auch nicht so furchtbar viel zu erzählen.

Film und Buch „L’homme qui aimait les femmes“ sind gleichzeitig entstanden – wie zuvor schon Film und Buch „L’argent de poche“ („Taschengeld“; Hanser, München 1977) –, und das Buch ist eine „mise en roman d’un scénario de tournage“: die Romanisierung, wenn man für einmal so übersetzen darf, eines Filmdrehbuchs. Beide, Film wie Buch, sind die von vierter Hand inszenierte oder herausgegebene Darstellung eines Berichts von Bertrand Moräne über Geschichte und Geschichten des Buches, das er über Geschichte und Geschichten seines Lebens schreibt. Von vierter Hand: Als dritte schiebt sich die Perspektive an Genevieve Bigey ins Bild und in den Text, der letzten Frau, die Bertrand Moräne liebte.

Buch im Buch im Buch oder Buch im Buch im Film im Film und so weiter: der Zugang zu den Abenteuern des Bertrand Moräne führt über viele Stationen und Stufen, durch viele Türen und Hintertüren, über Treppen und auch Hintertreppen. Mir scheint, daß nur noch so die Hintertreppen-Romanzen eines entwurzelten kleinbürgerlichen Don Juan erzählt werden können, vor denen sich Morane/Truffaut nicht scheuen, und daß hier womöglich deutlich wird, woher mein. Unbehagen rührt angesichts von Film und Buch „L’argent de poche“: Die Kindergeschichten sind präsentiert ohne jede Brechung.

Ob Patrick sich in die Mutter eines Mitschülers verliebt; ob der kleine Gregory aus dem Fenster des 9. Stockwerks fällt, unversehrt vom Rasen aufsteht und sagt: „Gregory hat bautz gemacht“; ob Richard das Friseurgeld spart, indem er sich heimlich im Keller von Mathieu und Franck die Haare schneiden läßt; ob Bruno und Patrick mit Corinne und Patricia ins Kino gehen und Patrick es einfach nicht schafft, Patricia zu küssen wie Bruno Corinne; ob im Ferienlager von Merindol Patrick endlich seine Scheu überwindet und das Mädchen Martine umarmt –: all diese Episoden, aus denen „L’argent de poche“ zusammengesetzt ist, entbehren nicht einer peinlichen Süßlichkeit. Es ist ein Opa-und-Onkel-Blick auf eine (das Wort geht mir nicht aus dem Sinn bei dem Film) „besonnte“ Jugend, weil Onkel François es so haben will, voller Rührung und trunken von dem Traum, die eigene verschattete Kindheit, über die zu sprechen er sich meist weigert, in der Fiktion zum Leuchten zu bringen.

Aus der Perspektive Truffauts sieht das alles selbstverständlich ganz anders aus. Da ist „L’argent de poche“ ein Film, der mit unendlicher Sorgfalt und großer Behutsamkeit erarbeitet worden ist, mit einer Gruppe von zehn, dann weiteren zweihundert Kindern, die am Ende „ganz natürlich“ spielten: so sehr ist es Truffaut und seinem Team gelungen, die Kamera zum „natürlichen“ Partner der Kinder zu machen – doch was ist daran noch wirklich „natürlich“? Aus der Perspektive Truffauts soviel wie eben möglich. Denn in seinem privaten Kosmos nimmt der Kinderfilm eine besondere, eine ganz andere Stellung ein, als wir ihm zumessen können.

Der truffautsche Kosmos schien schön 1973 rund zu sein, als „La nun americaine“ (Die amerikanische Nacht) herauskam, der Film übers Filmemachen und die stets unreinen Mischungen von Realität und Fiktion, Leben und Kunst. In diesem Universum hatte jedes seinen Platz, Gleichgewicht schien erreicht. Die Kindheit war nach „Les 400 coups“ (Sie küßten und sie schlugen ihn. 1958/59) bewältigt, denn Antoine Doinel hatte mit seinem Darsteller Jean-Pierre Léaud älter und erwachsen werden dürfen, zunächst in der Episode „Antoine, et Antoinette“ (1961/62), dann in „Baisers volés“ (Geraubte Küsse, 1968) und „Domicile conjugal“ (Tisch und Bett, 1970); das Problem des Autismus, die Lektüre der Bücher von Bettelheim (mit seinen Kategorien deutete der Filmhistoriker Truffaut Charlie Chaplin als artistisches Kind) und die schmerzliche Notwendigkeit der Erziehung zur Gesellschaft waren aufgearbeitet in „L’enfant sauvage“ (Der Wolfsjunge, 1969). Die Affinität zum amerikanischen Gangsterfilm hatte in „Tirez sur le pianiste“ (Schießen Sie auf den Pianisten, 1959/60), die Bewunderung Hitchcocks in „La marine était en noir“ (Die Braut trug schwarz, 1967) und „La Sirene du Mississippi“ (Das Geheimnis der falschen Braut, 1968/69), die frenetische Liebe zur Literatur in „Fahrenheit 451“ (1966). Ausdruck gefunden; „Jules et Jim (1961), „La peau douce“ (Die süße Haut, 1963/64), „Une belle fille comme moi“ (Ein schönes Mädchen wie ich, 1972), doch vor allem „Les deux anglaises et le continent“ (Zwei Mädchen aus Wales und die Liebe zum Kontinent, 1971) hatten schließlich entschiedener und konzentrierter noch als all seine anderen Filme von der schwierigen Liebe gesprochen und waren Frauenfilme weit vor der aktuellen Welle.