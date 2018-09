Inhalt Seite 1 — Türkische Wahlen: Dem Sieger fehlt die Mehrheit Seite 2 Auf einer Seite lesen

In den türkischen Wahlen hat keine der beiden großen Parteien die absolute Mehrheit errungen: Wahrscheinlich ist eine schwache Koalition oder eine Minderheitenregierung auf Abruf.

Dabei braucht die Türkei gerade jetzt eine entscheidungsfähige Führung. Im Innern geht es vor allem um die konsequente Zähmung extremistischer Randgruppen, um die Zügelung der galoppierenden Inflation, und um die Bekämpfung der horrenden Arbeitslosigkeit. Besonders gravierend ist die Tatsache, daß von den jährlich 400 000 Schulabgängern etwa 300 000 keinen Arbeitsplatz finden.

Die Bewältigung dieser wirtschaftlichen Schwierigkeiten wird durch die bestehenden außenpolitischen Verwicklungen wesentlich erschwert. Zypern hängt jeder Regierung in Ankara wie ein Mühlstein um den Hals: Die Subventionierung des besetzten Nordteils der Insel kostet Unsummen von Geld. Der Zypernkonflikt verhindert die Normalisierung des Verhältnisses zu Griechenland, das ohnehin schon durch den Disput um die Rechte auf dem ägäischen Meeresboden schwer belastet ist. Schließlich vergiftet Zypern das Verhältnis zu Amerika.

Einerseits hat sich zwar der seit Jahren zu beobachtende Trend hin zu einem türkischen Zweiparteiensystem auch diesmal bestätigt. Die beiden großen Parteien links und rechts von der Mitte, Ecevits Volksrepublikaner und Demirels Gerechtigkeitspartei, haben ihren Anteil an Wählerstimmen und Parlamentssitzen zu Lasten der Kleinen erheblich vergrößern können. Der Anteil der Volksrepublikaner an den abgegebenen Stimmen stieg von 33 Prozent im Jahre 1973 auf 41 Prozent, ihre Sitzzahl vergrößerte sich von 185 auf 213. Demirel steigerte den Stimmanteil der Gerechtigkeitspartei von 29 auf 36 Prozent und vergrößerte seinen Block im Parlament um ganze 40 Sitze, von 149 auf 189. Eine Ausnahme von der Regel bildet die von Alpaslan Türkesch geführte Nationale Aktionspartei, jene faschistoid-rassistische Bewegung, die für den blutigen Terror an den Hochschulen hauptverantwortlich ist und ihre Sitzzahl von drei auf sechzehn erhöhen konnte.

Andererseits lehnt sowohl Ecevit als auch Demirel eine große Koalition ab. Wieder hängt das Damoklesschwert einer neuen Zwangskoalition mit einer der beiden rechtsextremen Parteien über den Verhandlungen. Nach den Wahlen von 1973 dauerten sie rund vier Monate, nach dem Rückttritt Ecevits im September 1974. wurde 213 Tage lang gefeilscht.

Wenn es Ecevit nicht gelingt, durch den Zuzug von Unabhängigen und Überläufern die magische Zahl von 226 Parlamentssitzen (von insgesamt 450) zu erreichen, dann wird er wohl wieder mit der nationalen Heilspartei Necmettin Erbakans anbändeln und zusammenspannen müssen.

Erbakan steuert auf Konfrontationskurs mit Amerika: Schließung aller US-Stützpunkte, Verzicht auf Militär-, wenn nötig auch auf amerikanische Wirtschaftshilfe. Erbakan steuert auch auf Kollisionskurs mit Griechenland: Ausrufung eines unabhängigen türkisch-zyprischen Staates, unnachgiebige Härte beim Streit um die Ägäis-Rechte, Zwangsmaßnahmen gegen die griechische Militarisierung der Dodekanes-Inseln. Schließlich will Erbakan die Türkei vom Westkurs Atatürks abbringen und wieder zum Nahen Osten und Islam ausrichten.