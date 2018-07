Auf ihrer Landeskonferenz am 11. Juni bescheinigten sich die Hamburger Jusos noch hochgemut "eine Position der Stärke". Da standen sie in der stickigen Markthalle am Hauptbahnhof und konnten nicht anders, als sich in Martin-Luther-Pose mit ihrem abgesetzten Chef-Juso Klaus-Uwe Benneter zu solidarisieren und der Mutterpartei zu zeigen, was der Mut von Bekennern ist.