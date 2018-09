Inhalt Seite 1 — Ich beschwöre dich, alte Schlange... Seite 2 Auf einer Seite lesen

Am 1. Juli vor einem Jahr starb die 23jährige Pädagogikstudentin Anneliese Michel in Klingenberg am Main. Todesursache: Kreislaufversagen durch Unterernährung. Das Mädchen war auf 31 Kilogramm abgemagert, regelrecht verhungert und verdurstet. Sie war für "besessen" erklärt worden und hatte jede Nahrungsaufnahme verweigert. Sie hätte gerettet werden können, hätte man sie auf eine Intensivstation gebracht. Dies hielten die Teufelsaustreiber, der Salvatorianer-Pater Arnold Renz und Pfarrer Ernst Alt, nicht für nötig. Schließlich war nach ihrem Glauben das Mädchen von Dämonen beherrscht und kein Fall für die Mediziner. Inzwischen steht nach einem Gutachten von Professor Sattes (Würzburger Nervenklinik) fest, daß die Pädagogikstudentin an einer Erkrankung aus dem epileptischen Formenkreis litt.

Der Frankfurter Jesuitenpater Adolf Rodewyk, Teufelsexperte und Autor mehrerer Bücher über Dämonen, hatte als Gutachter zur Teufelsaustreibung geraten. Der Würzburger Diözesanbischof Josef Stangl gab daraufhin den Auftrag, das exorzistische Verfahren zu beginnen.

Nach über einem Jahr hat nun die Staatsanwaltschaft am Landesgericht Aschaffenburg die Ermittlungsakte geschlossen. Oberstaatsanwalt Karl Stenger ("eine sehr heikle Materie") teilte mit, daß die Staatsanwaltschaft Anklage wegen fahrlässiger Tötung erhoben hat, und zwar gegen die Eltern und die beiden kirchlichen Austreiber Renz und Alt. Rodewyk, auf dessen Gutachten die Teufelei zurückgeht, wird nicht angeklagt. Er habe den Zustand des Mädchens nicht gekannt, und Anklage werde ja nur erhoben, weil keine medizinische Hilfe herbeigeholt wurde.

Auch Bischof Stangl muß sich nicht vor einem irdischen Richter verantworten. "Aber der Bischof hat doch den Auftrag gegeben", frage ich den Oberstaatsanwalt,"wenn ich beispielsweise den Auftrag gebe, etwas zu stehlen, wäre ich ja auch Verantwortlich. Ankläger Karl Stenger dazu: "Ja, aber der Bischof hat nicht gesagt, laßt das Mädchen verhungern und verdursten." Mit dem Auftrag zur Teufelsaustreibung hat er es aber vielleicht doch in Kauf genommen? "Das ist eine andere Frage", meint der Oberstaatsanwalt, "das müßte nachgewiesen werden."

Eine weitergehende Verpflichtung, sich um die Folgen einer solchen Anordnung zu kümmern, ist nach den Worten des Anklägers in diesem Fall verneint worden. Der Bischof ist also nicht dafür zu belangen, daß er die Teufelsbeschwörung angeordnet hat, in der es unter anderem heißt: "Ich beschwöre dich, alte Schlänge... du Verfolger der Unschuldigen, du Grauenhaftester, du nichtsnutziger Drache", eine Formel, die von den Verantwortlichen in den letzten Monaten als "Bitte an Gott" verniedlicht wurde.

Ob tatsächlich ein Prozeß gegen die Teufelsaustreiber von Klingenberg stattfinden wird, ist allerdings noch nicht entschieden. Denn das Gericht befindet über die Zulassung der Anklage (frühester Termin wäre August oder Herbst). Und es ist gar nicht so sicher, daß in einer katholischen Gegend gegen die Vertreter der katholischen Kirche und mithin gegen katholische Lehre verhandelt wird.

Die Klingenberger Affäre hat auch in der katholischen Kirche zwiespältige Reaktionen ausgelöst. "Gott ist tot – der Teufel lebt" hatten vor einem Jahr Unbekannte an den Würzburger Dom geschmiert. Der Jesuitenpater Karl Rahner hatte gesagt, so wie die Kirche heute ohne Hexen auskomme, müsse sie auch ohne die Besessenheit auskommen. Doch der Regensburger Bischof Graber wetterte gegen Leute, die den Bösen verleugnen: "Es gehört schon ein beträchtliches Maß an Arroganz und Unbekümmertheit dazu."