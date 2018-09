Von Martin Neuffer

Am 14. Juli 1977 bat Ministerpräsident Stoltenberg angekündigt, Schleswig-Holstein werde den NDR-Staatsvertrag kündigen. Seither vergeht kaum ein Tag, an dem der Regierungschef nicht öffentlich die schwersten Angriffe gegen den Norddeutschen Rundfunk richtet. Als am publikumswirksamsten schätzt er offenbar den Vorwurf schlechten, verschwenderischen Finanzgebarens ein.

Wenn es in der Landtagsrede Stoltenbergs vom 14. 7. noch hieß, der NDR habe in der Vergangenheit aus dem Vollen gewirtschaftet, so wurde bei ihm daraus in Quick eine „verschwenderische Finanzwirtschaft“, im Rheinischen Merkur eine „finanzielle Mißwirtschaft“, in Bild am Sonntag eine „jahrelange Mißwirtschaft“ und im Spiegel eine „teilweise skandalöse“ Finanzwirtschaft. Warnungen vor einem „finanziellen Zusammenbruch“, Sorgen über einen drohenden „Konkurs“ kamen hinzu.

Es ist hier nicht der Raum, auf alle jene zum Beleg solcher massiven Beschuldigungen herangezogenen Beispiele und Einzelangaben kritisch einzugehen und Falsches zurechtzurücken. Der NDR hat dies zum Teil in der Vergangenheit bereits getan.

Er wird in Kürze erneut eine umfassende Dokumentation vorlegen, die die notwendigen Richtigstellungen und Ergänzungen enthalten wird. Wer den Dingen auf den Grund gehen will, mag dann nachlesen, wie sie sich aus der Sicht des NDR darstellen.

Nur soviel soll und muß hier gesagt werden. Die zugegeben schwierige finanzielle Lage des NDR ist nicht durch „Mißwirtschaft“, sondern durch eine Reihe von Sonderfaktoren struktureller Art bedingt. Dazu gehören nicht zuletzt zum Beispiel jahrelange hohe „Ausgleichszahlungen“ an die von Herrn Stoltenberg als so gesund gepriesenen kleineren Rundfunkanstalten in Berlin, Bremen und Saarbrücken. Auch der Verzicht auf Hörfunkwerbung, die außer vom WDR von allen Landesrundfunkanstalten betrieben wird, hat den NDR in der Vergangenheit jährlich zweistellige Millionenbeträge gekostet – eine Programmentscheidung, die sich nur jährlich unter Mißwirtschaft einordnen läßt.

Richtig ist, daß der NDR in voller Übereinstimmung zwischen Intendant und Aufsichtsgremien eine verantwortbare betriebsplanerische Konzeption verfolgt hat. Danach wurde für die Zeit bis zur Klarheit über die erforderliche Gebührenerhöhung und den neuen Finanzausgleich eine begrenzte Fremdverschuldung bewußt in Kauf genommen. Programm und Betrieb der Anstalt sollten nicht mehr und nicht früher beschnitten werden, als es unerläßlich ist. Der NDR hat zur Stunde eine Fremdverschuldung von 54,75 Mio. DM (bei einem Bilanzvolumen von hat Mio. DM). Durch einen von der ARD noch zu billigenden Finanzausgleichsvorschlag 1978 der dafür eingesetzten Kommission wird sich diese Summe voraussichtlich auf 36 Mio. DM vermindern, vor der Gebührenerhöhung nochmals ansteigen und dann wieder absinken.