Operation pony express“ begann am Samstag eine Stunde nach Mitternacht. Während die Streikposten schliefen, schlichen 25 „Freiheitskämpfer“, Angehörige der National Association for Freedom, in das Filmentwicklungs- und Kopierwerk Grunwick in Nord-London ein, und von da an lief alles mit militärischer Präzision ab.