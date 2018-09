Der neue Mann im Schatzamt liebt die Unruhe

Von Jes Rau

Fast jeden Dienstagmorgen trifft sich US-Finanzminister Michael („Mike“) Blumenthal mit Zentralbankchef Arthur Burns zum gemeinsamen Frühstück. Bei Orangensaft,. Rührei mit Speck und Kaffee tauschen die Herren ihre Meinungen zu finanz- und geldpolitischen Fragen aus und stimmen sich ab, wenn es gilt, neue Probleme zu lösen.

In den vergangenen Wochen konnte man freilich den Eindruck, gewinnen, daß es mit der gegenseitigen Abstimmung nicht so recht klappt. Blumenthal ließ kaum eine Gelegenheit aus, um auf die Notwendigkeit hinzuweisen, daß die Japaner, Deutschen, Holländer und Schweizer über den Kursanstieg ihrer Währungen ihre Zahlungsbilanzüberschüsse abbauen müßten, um mit den dann steigenden Importen die lahmende Konjunktur der Nachbarländer zu stimulieren. Blumenthals open mouth policy ließ den Dollar denn auch schnell auf einen neuen Tiefststand absinken. Eine Zeit lang war der Dollar nur noch 2,24 Mark oder 263 Yen wert. Selbst so schwachbrüstige Währungen wie Lira, Franc und Pfund flößte Blumenthals Redelust unvermutete Stärke gegenüber dem Dollar ein.

Dann aber kam der Auftritt von Arthur Burns vor dem Bank- und Währungsausschuß des Repräsentantenhauses. „Die USA müssen den Wert des Dollar auf den internationalen Finanzmärkten bewahren“, erklärte der Chairman der „Federal Reserve“. Und obwohl Burns noch nicht einmal eine Intervention der Zentralbank in Aussicht stellte, machte der Dollarkurs gleich wieder einen kräftigen Satz nach oben. Inzwischen bekommt man in New York für einen greenback wieder 2,30 Mark.

Die Auffassung, die sich die amerikanische Öffentlichkeit von den Hintergründen des Währungsgeschehens gemacht hat, verbildlichte die Karikatur in einer amerikanischen Tageszeitung: Ein Cowboy mit den Gesichtszügen von Arthur Burns geht nach dem showdown mit rauchendem Revolver und stolzgeschwellter Brust vom Platz, während sich der Revolverheld Blumenthal am Boden krümmt.

Aus dem Nazi-Deutschland nach USA