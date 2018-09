Der CDU-Bundestagsabgeordnete Carl Damm, Mitglied des Verteidigungsausschusses und Wehrexperte seiner Fraktion, wird bald das große Geld machen. Sein seit kurzem herausgegebener „Pressespiegel Verteidigung“ verspricht nämlich ein lukratives Geschäft.

Bei Damms Sammelsurium von wehrpolitischen und wehrwirtschaftlichen Zeitungsartikeln aus 26 verschiedenen Wochen- und Tageszeitungen in der Bundesrepublik entstehen geringe Unkosten, denen aber stattliche Einnahmen (50 Mark pro Ausgabe und Woche) gegenüberstehen. Da Damm die einschlägigen Zeitungen selbst liest und das verwertbare Artikelmaterial auch selbst schnibbelt, ist sein Personalaufwand gering.

Unterstellt, daß Damm für den Druck seines Dienstes bei dem CDU-eigenen Unternehmen Union Betriebs GmbH marktkonforme Bedingungen erhalten hat, kostet ihn ein 40-Seiten-Dienst bei einer Auflage von 100 Exemplaren. wöchentlich rund 1500 Mark (einschließlich hochgeschätzter Personalkosten von 500 Mark pro Woche). Den Ausgaben stehen 5000 Mark Einnahmen gegenüber. Noch günstiger wird das Geschäft, wenn Damm 1000 Exemplare seines Druckwerkes verkauft. Dann bleibt ein Überschuß von rund 45 000 Mark in der Woche.

Bei der Vielzahl von Unternehmen, die in irgendeiner Form mit Bundeswehraufträgen zu tun haben, dürfte die Anzahl derer, die dem Wehrexperten Carl Damm mit einem Abo-Auftrag gefällig sein möchten, eher bei tausend als bei hundert liegen. Schließlich hat es sich für Auftragnehmer der Bundeswehr noch immer gelohnt, mit den einschlägigen Abgeordneten des Verteidigungsausschusses auf gutem Fuß zu stehen.

Von den hohen überschlägig errechneten Überschüssen – muß Carl Damm allerdings noch einen Anteil an die „Verwertungsgesellschaft Wort“ abführen. Das ist der Ausgleich dafür, daß Damm geistiges Eigentum Fremder für die eigene Kasse vermarktet. Die Beteiligung der Verwertungsgesellschaft sie nimmt die Interessen der Artikelverfasser wahr – ist für Damm aber immer noch billiger, als eine individuelle Honorierung der von ihm verwerteten Beiträge.

Ende August, Anfang September will Bruno Friedrich, Vorstandsmitglied der SPD-Fraktion, eine Bestandsaufnahme der bisherigen Arbeit einer SPD-Arbeitsgruppe Waffenexport vorlegen. Die von Friedrich geleitete Arbeitsgruppe war im Frühjahr auf Anregung des SPD-Abgeordneten Karl-Heinz Hansen gegründet worden.

Anlaß war die Regierungsgenehmigung für den Export von zwei U-Booten an Indonesien. Hansen hatte in dem Geschäft einen Verstoß gegen das von der Regierung selbst auferlegte Verbot von Waffenausfuhren in Spannungsgebiete gesehen. Indonesien aber gilt wegen der Verfolgung ethnischer und religiöser Minderheiten als Spannungsgebiet.