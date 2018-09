Die Aktienkurse nähern sich wieder ihrem bisherigen Jahreshöchststand, der Anfang Mai erreicht worden war. Natürlich ist es eine Aufwärtsbewegung mit Angst, weil die konjunkturelle Entwicklung den in den Kursen zum Ausdruck kommenden Optimismus kaum rechtfertigt. Der Grund, warum man in den Börsensälen froher Stimmung ist, liegt in der Erwartung, daß die Bundesregierung auf innenpolitischen Druck hin gezwungen sein wird, weitere Ankurbelungsprogramme zu verwirklichen, zu denen Erleichterungen sowohl bei der Einkommensteuer zählen sollen wie auch Sonderabschreibungen, die den Unternehmen das Investieren schmackhafter machen sollen. Zwar würden die Sonderabschreibungen zunächst einmal die Unternehmensgewinne schmälern, aber doch zur Erhaltung der Substanz beitragen.

Natürlich kommen nur gut verdienende Unternehmen in den Genuß solcher steuerlichen Vorteile. Kein Wunder, wenn Siemens-Aktien in diesen Tagen neue Jahresspitzennotierungen erreichten und wenn die Nachfrage nach Auto-Aktien wieder lebhafter wurde. Bei BMW spielt allerdings auch der Bezugsrechthandel mit. Wie von den Banken zu hören ist, wollen fast alle BMW-Aktionäre die auf sie entfallenden jungen Aktien beziehen und gegebenenfalls durch Zukäufe von Bezugsrechten ihren Bestand aufstocken. Das führte dazu, daß am ersten Notierungstag die Bezugsrechte erheblich über der rechnerischen Parität gehandelt wurden. Oder mit anderen Worten: Die jungen BMW-Aktien waren teurer als die alten.

Meinungskäufe gab es auch bei den Maschinen- und Bauaktien, zwei Branchen, die relativ rasch von einer weiteren Konjunkturhilfe profitieren müßten. Dagegen zeigten AEG-Aktien erneut Ansätze zur Labilität, die sicherlich deutlicher in den Kursen zum Ausdruck käme, wenn über sie nicht jemand seine schützende Hand halten würde. Der jüngste Aktionärsbrief hat die Lage der AEG-Aktie sicherlich nicht verbessert. Varta-Aktien sind dagegen innerhalb weniger Tage um rund 20 Mark geklettert. Die Aufteilung des Konzerns in drei Gesellschaften regt die Börsenphantasie wieder an. K. W.