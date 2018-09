Von Rudolf Walter Leonhardt

Für zwei Drittel der heute Lebenden ist der Zweite Weltkrieg Geschichte: eine Sache, die man vom Hörensagen kennt und nicht aus eigenem bewußten Erleben. Die Frage, "wie es denn wirklich war", stellt sich nicht nur im Zusammenhang mit Joachim Fests Bemühungen um Hitler, sie stellt sich allenthalben. Als er ihr nachging, stieß Rudolf Walter Leonhardt auf die Lieder des Zweiten Weltkrieges. Wir bitten ZEIT-Leser, die den Krieg auf dieser oder jener Seite bewußt miterlebt haben, Leonhardts Beobachtungen zu ergänzen und zu berichtigen, vor allem: uns die Texte der Lieder, die sie selber gesungen haben, zu schicken. Wenn dabei ein Buch der Lieder des Zweiten Weltkrieges herauskäme, wäre das ein wichtiger Beitrag zur Geschichtsschreibung.

Am Anfang steht ein Lied, das so gar nicht in das Bild paßt, das man sich heute von Hitlers Wehrmacht, von den "Nazi-Soldaten" während des Zweiten Weltkrieges macht. Da das Lied jedoch zweifellos echt ist, muß das Bild falsch sein.

Wir sind vom Idiotenklub und laden herzlich ein.

Bei uns ist jeder gern gesehn, nur blöde muß er sein.

Bei uns geht die Parole um, seid doof bis in den Tod!

Und wer am allerdoofsten ist, wird Oberidiot.