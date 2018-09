Bislang führt die auf dem nordamerikanischen Immobilienmarkt tätige Lehndorff Vermögensverwaltung GmbH, Hamburg, den Kampf gegen die Dollar-Abwertung erfolgreich.

1976 konnte die neunprozentige Dollar-Abwertung innerhalb des Umlaufsvermögens der einzelnen als Kommanditgesellschaft deutschen Rechts betriebenen Unternehmen durch außerordentliche Erträge sowie durch verbesserte Wirtschaftsergebnisse aufgefangen werden. Den Ausweis von Währungsverlusten im Bereich des Anlagevermögens halten die Geschäftsführer angesichts der „überdurchschnittlich guten Wertentwicklung nicht für erforderlich. Die Kommanditanteile der „geschlossenen“ Gesellschaften werden auf Mark-Basis zu Preisen von 107 bis 120 Prozent des eingezahlten Kapitals gehandelt,

Die Allianz baut ihre Beteiligungen im Bankenbereich aus.

Die Allianz of America Inc., eine hundertprozentige Tochter der Allianz Versicherungs AG, München, beteiligt sich mit fünf Prozent des Kapitals an der amerikanischen Bank Schroeders Inc., die sich bisher im Alleinbesitz der Schroeder Bank in London befand. Das Engagement soll der Allianz die Vermögensanlage in den USA erleichtern. Die Allianz-Gruppe ist bereits an der Bayerischen Hypotheken- und Wechsel-Bank zu annähernd 25 Prozent beteiligt. Außerdem besitzt sie 25 Prozent des Kapitals des Frankfurter Privatbankhauses Georg Hauck & Sohn. Bei der Allianz-Verwaltung will man die Bank-Aktivitäten jedoch nicht als Teil einer neuen Strategie verstanden wissen.

Das RWE kündigt für 1976/77 eine deutlich bessere Gesamtausschüttung an.

Zu einer konkreten Dividendenaussage fand sich der Vorstand jedoch noch nicht bereit. Er läßt jedoch wissen, daß die höhere steuerliche Belastung durch die Körperschaftsteuer-Reform ohne Vernachlässigung der Rücklagenbildung weitgehend aufgefangen werden kann. Dem geringeren Ergebnis im Stromgeschäft steht der Fortfall von Sonderaufwendungen gegenüber. Zuletzt wurden 8,50 Mark ausgeschüttet. In Börsenkreisen geht man davon aus, daß die Bardividende auf höchstens 8 Mark gesenkt wird.