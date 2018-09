ZDF, Sonntag, 14. August: „Die ehrbaren Hanseaten“, Film von Marie-Louise Hessen und Bernhard F. Bock

Thomas Mann, so scheint es, hat sich geirrt: Einen Hochstapler und Bankrotteur wie Bendix Grünlich, den Mann mit den goldgelben Favoris, hat es in Hamburg niemals gegeben. Marie-Louise Plessen und Bernhard F. Bock wissen es besser als die „Buddenbrooks“: Hamburgs Kaufleute, teilten sie in einem lyrisch gehaltenen Werbefilm mit („die Alster ist der kristallene Mittelpunkt der Stadt“). ..., Hamburgs Kaufleute sind Saubermänner vom Scheitel bis zur Sohle. Was immer die Grünlichs und Schliekers samt ihresgleichen angestellt haben mögen – es müssen Quiddjes gewesen sein und keine Hanseaten, die da zwischen Barmbek und Eimsbüttel ihr Unwesen trieben. Der wahre Kaufmann nämlich, das wissen wir jetzt, ist genauso, wie er sich sieht: weltweit und geradeaus. Ideologie und Realität sind identisch. Hamburg – das Tor zur Welt. Die Gesellschaft der Hansestadt – das eine Sozietät, in der Schauerleute und Senatoren, Ewerführer und Reeder in einem Boot sitzen.

Und waren sie nicht wirklich richtig, die hanseatischen Originale, die in diesem Film auftraten, mit ihrem Hamburger Englisch, ihrer Unangefochtenheit und ihrem Sinn für Tradition? Nein, an ihnen lag es gewiß nicht, daß der Film zu einem peinlich-indiskreten Werbestreifen geriet: in unsäglichem Deutsch vorgetragen („Handelshäuser in bedrückender Enge die Alster umsäumend“), ohne eine Spur von jener Ironie und Distanz, die allenfalls das Statement des Ersten Bürgermeisters, nicht aber den Text der Autoren akzentuierte.

Und wieviel wäre da, witzig und aspektreich, zu sagen gewesen – angefangen bei den verrammelten Toren, die Hamburgs Wappen den Betrachtern präsentiert, da kommt nichts herein und geht nichts hinaus, bis hin zu jenem berühmtberüchtigten Materialismus, der, wie ein böses „on dit“, Hamburgs Kaufleute im 18. Jahrhundert veranlaßte, auf der Anatomie nachzufragen, ob es nicht möglich sei, sich neben dem Hauptmagen noch einen Nebenmagen anzuschaffen. Anders nämlich sei die Fülle der Haupt-, Vor- und Nachspeisen nicht zu bewältigen, von denen die Tische der Reeder und Handelsherren strotzten: „Du verlässest kaum morgens den Tee- und Kaffee-Tisch“, heißt es 1794 in den „Briefen aus Hamburg“, „so erwartet Dich ein sehr delikates Frühstück mit den trefflichsten Weinen, mit englischem, holländischem oder Schweizer Käse, und bist Du ein Freund von Teetrinken, welches fast alle Hamburger in einem sehr hohen Grade sind, so steht auch dieser, zwischen 12 oder 1 Uhr für Dich da, wogegen Du aber die Mittagsmahlzeit erst um 3, oft auch um 4 Uhr ’einnimmst. Nachmittags nach dem Kaffee wird eine Kollation von Schinken und kaltem Braten aufgetischt, bis Du endlich abends um 9 oder 10 Uhr zur wohlbesetzten Tafel eilst.“

Ja, wieviel wäre zu sagen gewesen, über Ideal und Wirklichkeit der hanseatischen Kaufleute in Gegenwart und in Geschichte, wieviel über ihre Frauen („Die Hamburgerin ist ehrbar, stört ihren Mann nicht, beschäftigt sich mit weiblicher Arbeit und trinkt Tee“), wieviel über die besondere Art ihrer Religiosität und ihr höchst zwiespältiges Verhältnis zum Geist undden Künsten, das sich keineswegs mit der schlichten Formel erschöpft: Mein Sohn soll studieren, er ist für Zucker zu dumm.

Auf der Gelehrtenschule des Johanneums erzogen, herangewachsen unter der Obhut der Jungius und Telemann, Gurlitt und Classen, unterhielt das hanseatische Patriziat weit intensivere Beziehungen zu den Belies lettres und der Musik, als es auf den ersten Blick scheint.

Ganz so einfach jedenfalls, wie die Autoren sich’s machten, mit ihrer töricht-indiskreten Ruhmrederei, kommt man den ehrbaren Hanseaten nicht bei.

Die Herren wollen ernstgenommen sein. Sie verdienen Kritik. Momos