Auf der Jagd nach gut verzinslichen Anlagen scheuen deutsche Anleger vor „exotischen“ Schuldnern nicht mehr zurück. Ländern wie Brasilien und Mexiko wird das Schuldenmachen in der Bundesrepublik auf diese Weise leichtgemacht Selbst südafrikanische Anleihen sind im Ansehen und Kurs gestiegen.

Bei den auf Mark lautenden Auslandsanleihen gibt es keine Einheitskonditionen wie bei inländischen Emissionen. Hier schwankt der Nominalzinssatz gegenwärtig zwischen 5 3/4 und 7 1/4 Prozent, je nach „Ansehen“ des Geldsachenden. Viele der neuen Emissionen werden als Privatplazierung aufgelegt, sie kommen nicht zur offiziellen Börsennotiz. Diese Anleihen verschwinden in den Portefeuilles von Großanlegern, die sich ebenso im Anlagenotstand befinden wie der deutsche Normalsparer, der sich mit Renditen von wenig über sechs Prozent nicht abfinden will.

Aber auch er hat seine Qualitätsvorstellungen heruntergeschraubt. Ein Blick auf den Kurszettel der Auslandsanleihen zeigt, daß kaum noch eine Emission unter pari erhältlich ist. Das gilt selbst für italienische und englische Emittenten, die lange Zeit als zu risikobehaftet abgelehnt worden waren. Das Ausland hat seine Qualitätsvorstellungen meist beibehalten. Er stört sich an den niedrigen Zinsen guter Emittenten nicht. Ausländer wollen in einer wertbeständigen Währung engagiert sein.

Doch auch die unterschiedlichen Steuerbedingungen spielen eine Rolle. Um auf seine Rechnung zu kommen, muß, der deutsche Anleger heute schon einiges riskieren. Nehmen wir einmal an, meine verehrten Leser, daß ein deutscher Anleger über ein zu versteuerndes Einkommen (Einkommen- und Kirchensteuer) von 50 000 Mark jährlich verfügt, dann unterliegt er damit einem durchschnittlichen Steuersatz von 26,2 Prozent. Kommen dazu aber nun 2000 Mark an Kapitaleinnahmen, so ist dieses Zusatzeinkommen bereits mit 42,6 Prozent zu versteuern. Bei einem zu versteuernden Einkommen von 80 000 Mark, so ist einer Aufstellung über Grenzsteuersätze des Düsseldorfer Bankhauses Trinkaus & Burkhardt zu entnehmen, gehen schon 50,9 Prozent der Zinsen ans Finanzamt.

Was liegt also näher, als sich um steuerfreie Kapitaleinkünfte zu bemühen? Bei deutschen festverzinslichen Papieren bieten sich vom Kurs her die „Sechsprozenter“ an, die an der Börse gegenwärtig etwa 90 Prozent kosten. Die Differenz bis zur Tilgung zu 100 Prozent kann steuerfrei vereinnahmt werden, falls die Papiere zum Privatvermögen gehören. Aber wann werden die langlaufenden Sechsprozenter bei 100 Prozent angelangt sein? Schließlich wird ein großer Teil erst im nächsten Jahrtausend fällig. Es ist nutzlos, hier auf einen Tilgungsgewinn spekulieren zu wollen.

Anders steht es beispielsweise bei der 6 1/4prozentigen Anleihe der Electricity Supply Commission (ESCOM), eines südafrikanischen Unternehmens. Ihr Kurs liegt bei etwa 80 Prozent. Mit der Rückzahlung wird am 1. Oktober 1978 begonnen, die Tilgung soll 1987 beendet sein. Ohne Berücksichtigung des Rückzahlungsgewinns macht die laufende Rendite hier immerhin noch 7,8 Prozent aus. Legt man nun zugrunde, daß das jetzt erworbene Anleihestück in der Mitte der bis 1987 reichenden Laufzeit ausgelost werden wird, eine Rückzahlung dann zu 100 Prozent erfolgt (nach etwas mehr als fünf Jahren), dann erhöht sich die Rendite um jährlich etwa vier Prozent. Da diese vier Prozent steuerfrei sind, kommt man je nach Grundsteuersatz auf rechnerische Renditen, die über fünfzehn Prozent hinausgehen.

Doch auch hier ist der Genuß nicht ohne Reue. Jeder vorsichtige Sparer wird sich die Frage vorlegen müssen, ob die Südafrikaner in fünf oder zehn Jahren noch in der Lage oder willens sein werden, ihren Zins- und Tilgungsverpflichtungen nachzukommen. Man muß sich also zwangsläufig auf das Feld politischer Spekulationen wagen.