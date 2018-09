Von Barbara Harri

Nostalgie ist ein Wort, das sie nicht schätzen, die Schweizer Romantik-Wirte. Sie sagen, daß es ihnen Vielmehr um die „wirklich gute alte Zeit – den harmonischen Zweiklang von Intellekt und Gemüt, von Geist und Gefühl“ gehe. Zu diesem Zweck, so sagen die sechs „dynamischen Unternehmer mit vernünftiger Geschäftstüchtigkeit“ weiter, hätten sie sich, „von Berufsidealismus beseelt“, unter dem schmiedeeisernen Romantikemblem mit den gekreuzten Bestecken und dem Schlüssel zusammengefunden.

In Deutschland besteht die Kette, die von dem gelernten Koch und ehemaligen Manager der – „Hamburger“ produzierenden – Wimpy-Kette Jens Diekmann ins Leben gerufen wurde, bereits seit fünf Jahren mit stetig wachsendem Erfolg. Während das Hotelgewerbe es im vergangenen Jahr allgemein auf eine Umsatzsteigerung von sieben Prozent brachte, können die Romantiker stolze vierzehn Prozent vorweisen, eine Tatsache, die auch die skeptischen Schweizer überzeugte.

Die Romantik-Hotels, die „eine echte Alternative zu uniformierten Hotelketten schaffen wollen“, müssen fünf Voraussetzungen erfüllen, bevor sie in der Frankfurter Zentrale den Romantikmitgliedsbeitrag in Höhe von 300 Mark monatlich und tausend Mark Werbekosten sowie 2000 Mark Einstandsgebühr abliefern dürfen: Der Betrieb soll in einem historischen Gebäude untergebracht sein, persönlich Vom Inhaber geführt werden und „erstklassige Küche“ sowie „sehr guten Service“ bieten. Er darf nicht zu groß sein und sollte in der mittleren Preisklasse liegen.

Aber nicht nur die Häuser der Kette, um deren Mitgliedschaft sich die deutschen Hoteliers, laut Diekmann, nur so reißen, sind etwas besonderes: Auch die Gäste unterscheiden sich von gewohnlichen Reisenden, denn sie sind Inhaber des dreisprachigen „Romantik-Gourmet-Passport“; mit dem sie sich in jedem Romantik-Haus als Eingeweihte zu erkennen geben können. Der Wirt drückt ihnen dann einen Stempel ins rote Büchlein, und wer zehnmal stempeln ließ, bekommt aus Frankfurt eine Schallplatte mit „Romantik scher Tafelmusik“ zugeschickt, auf deren Hülle eine ehemalige deutsche Vizeschönheitskönigin mit einem ebenso schönen Partner das tut, was man sich offenbar unter „romantischem Tafeln“ vorzustellen hat.

Eben dieses Image wollen die Romantik-Hotels in der Schweiz sich nicht zu eigen machen. So störten sich die Gastronomen hier zunächst am Namen der Kette. Der Besitzer des „Guardaval“ in Bad Scuol findet ihn ganz einfach „zu süß“, entschloß sich aber wegen der „jungen dynamischen deutschen Romantiker“ doch zum Beitritt, überzeugt, daß dieses Unternehmen „kein Gag“ sei. Obwohl bisher erst ein Romantikgast bei ihm abgestiegen ist, bereut er seinen Entschluß nicht. Er investiert vielmehr weiter, zum Beispiel in eine Butterröllchenmaschine – beim Romantik-Frühstück soll nämlich die abgepackte Portionsbutter ebenso abgeschafft werden wie schwer zu öffnende Marmeladendöschen und Milchtüten.

Im Wintersportort Bad Scuol, wo neben sechs verschiedenen Diätküchen vor allem Engadiner Spezialitäten angeboten werden, erhofft man sich von der Romantikzugehörigkeit eine Belebung des Sommergeschäfts, genauso wie in Klosters. Die mit prächtigen Geranien geschmückte „Chesa Grischuna“ war lange Jahre Prominentenabsteige (von der holländischen Königin bis zu Greta Garbo, wie im Gästebuch zu lesen steht) und lebte, so der Besitzer, „fast zu 100 Prozent von Amerikanern“. Als die Dollar-Gäste nach dem Verfall ihrer Währung ausblieben, sah er sich genötigt, auf Romantik-Umwegen der Deutschen Mark näher zu kommen.