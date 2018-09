Strenggläubigen Kommunisten in Polen und in der Tschechoslowakei, und nicht nur dort, muß es das Herz zerreißen: Da verbeugen sich in Ehren ergraute Genossen vor den kaiserlichen Majestäten des Iran, da feiert die Partei-, presse in höchsten Tönen das Reformwerk eines gnadenlosen Kommunistenjägers, der seine Gefangenen mißhandeln läßt, da schmeicheln Festredner der Schabanu im Stile bürgerlicher Regenbogenpresse und verleihen ihr den Ehrendoktor der ehrwürdigsten Universität Mitteleuropas – und das alles, weil Schah Reza über jenes Erdöl gebietet, das die beiden Ostblockländer so dringend benötigen.