Duisburg

An einem Strick zogen Duisburgs Kommunalpolitiker, um ihren Kämmerer und Stadtdirektor Wolfram Dumas an die Leine zu nehmen. Der von der CDU zur SPD konvertierte Dumas, der seit zehn Jahren die Finanzen der „Stadt Montan“ verwaltet, hatte zwar im Einklang mit der nordrhein-westfälischen Gemeindehaushaltsordnung, aber über die Köpfe der drei Ratsfraktionen hinweg einen rigorosen Ausgabenstopp verfügt (ZEIT Nr. 34).

Vor allem die mit absoluter Mehrheit regierende SPD wollte und konnte Dumas seinen spektakulären Alleingang nicht verzeihen. Duisburg, so der Aufschrei der Genossen, sei durch den „Amoklauf“ des Kämmerers mit einem negativen Schlagzeilen-Image belastet worden und gelte nun als „Armenhaus der Bundesrepublik“.

Die Abrechnung mit Dumas erfolgte in der Duisburger Mercator-Halle. In der „guten Stube“ der Stadt wurde das Publikum Zeuge einer Sondersitzung des Rats, die über drei Stunden einem Stück kommunaler Vergangenheitsbewältigung glich, aber kaum Aufschluß über eine gesicherte Zukunft gab. Der Schuldige an der Finanzmisere satnd bereits fest, als der rhetorische Schlagabtausch seinen Anfang nahm: der Kämmerer.

Der gemaßregelte Finanzchef setzte sich zur Wehr. In Wirklichkeit gehe es nicht nur um 25 Millionen Mark an fehlenden Steuereingängen in diesem Jahr, sondern um Fehlbeträge von 240 Millionen Mark in den letzten drei Jahren. Der Kämmerer äußerte Verständnis, daß sich einige Ratsherren nach jenen rüden Methoden früherer Jahrhunderte zurücksehnen könnten, Zeiten, in denen „unbequeme Finanzleute gefoltert, gevierteilt, gehenkt oder enthauptet“ worden seien.

Dumas’ Gegner wandten subtilere Methoden an. Sie entmachteten den früher hochgeschätzten Kämmerer, indem sie ihm einen Ratsausschuß zur Seite geben, der „ständig über den Stand der Einnahmen und Ausgaben“ wacht. Die umstrittene Haushaltssperre wurde aufgehoben und der Oberstadtdirektor Ernst Caumanns beauftragt, Möglichkeiten zur Einsparung vorzuschlagen. Wie die Revierstadt mit den leeren Kassen die Krise lösen kann, vermag niemand zu sagen.

Damit die Verantwortlichen in der rheinischen Industriemetropole nicht vergessen, daß sie am Ende der finanziellen Kletterstange angelangt sind, forderte sie der Düsseldorfer Regierungspräsident sofort nach der Ratssitzung fernschriftlich auf, ihm bis zum 1. September mitzuteilen, wo und wie Duisburg zu sparen gedenke, um den Haushalt auszugleichen. Rosemary Callmann