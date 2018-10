Steuerberater klagen über Behördenwillkür

Von Jens Friedemann

In Köln wandten Beamte der Steuerfahndung „körperliche Gewalt“ gegen eine siebzigjährige Frau an, bei der sie unversteuertes Geld vermuteten. In Düsseldorf zerstörten sie durch eine sechs Jahre andauernde Ermittlungstätigkeit das Geschäft eines Im- und Exporteurs. Jetzt scheinen sie ihre Ermittlungen ergebnislos, einstellen, zu müssen. Im Freiburger Raum ist von angeblicher Erpressung durch Steuerfahnder die Rede, der sich die Bürger nur durch Bestechung („Bar- und Sachzuwendungen“) entziehen könnten.

Daß Amtsmißbrauch und Behördenwillkür dieser Art publik werden, verdanken die Finanzbehörden dem 48jährigen Rechtsanwalt und Fachanwalt für Steuerrecht Günther Felix aus Köln. Der Experte, der die Bonner Staatsanwaltschaft vor einiger Zeit mit seitenlangen Hinweisen über mögliche Steuersünder in den Reihen der SPD-Prominenz eindeckte, wird der Öffentlichkeit Ende dieser Woche ein brisantes Dokument präsentieren: das Ergebnis einer bundesweiten Umfrage bei 1500 Steuerberatern und -bevollmächtigten, in der sie über „rüde, beleidigende und zum Teil gesetzeswidrige Machenschaften“ der Finanzbehörden klagen.

Zwei Drittel der befragten Experten wollen „eklatante Rechtsverletzungen“ durch die Steuerbeamten festgestellt haben. Steuerpflichtige würden teilweise mit unzulässigen Mitteln eingeschüchtert, um höhere Steuern aus ihnen herauszupressen. „Wer es wagt, sich zu wehren“, riskiere „Racheakte“ der Finanzverwaltung, meint der Heilbronner Steueranwalt Manfred Beker. Daneben werde die einst bürgernahe Steuerveranlagung zersplittert und mehreren Verwaltungsstellen übertragen.Die Folge: Fehlerquoten häuften sich. Niemand fühle sich mehr zuständig, und die linke Hand der Finanzverwaltung wisse nicht mehr was die rechte mache.

Telephone angezapft

„Die Umfrage“, so Günther Felix, „hat eine Reihe von Mißständen aufgedeckt, die ich nicht Skandale nennen möchte, wohl aber gravierende Mängel.“ Tatsächlich löste „der Bahro der Finanzverwaltung“, wie ihn Bonner Ministeriale in Anspielung auf den gerade in der DDR verhafteten Regimekritiker nennen, eine Lawine von Unmutsäußerungen über die Praktiken des Fiskus aus. So gehen dem von Felix geleiteten „Arbeitskreis für Steuerrecht“ auch nach Abschluß seiner Befragungsaktion „Kölner Steuer-Frage-Forum“ laufend neue Hinweise über Willkürakte der Behörden zu.