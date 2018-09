Bei Bayer ist der im I. Halbjahr 1977 eingetretene Gewinnrückgang geringer als bei den Konkurrenten BASF und Hoechst.

Die Erklärung für das verhältnismäßig bessere Abschneiden ist vor allem im überdurchschnittlichen Umsatzwachstum zu suchen. Der Bayer-Weltumsatz war im II. Quartal 1977 mit 5,7 Milliarden Mark sogar höher als in den ersten drei Monaten 1977 (5,3 Milliarden). Der Gewinn der Bayer AG lag trotz des Umsatzwachstums im I. Halbjahr 1977 um 22 Millionen unter dem des Vorjahreszeitraumes. Das unbefriedigende Fasergeschäft sowie die gestiegenen Personalkosten werden in erster Linie für den Gewinnrückgang verantwortlich gemacht.

*

Für 15 Prozent des 34 Millionen Mark betragenden Grundkapitals der Oldenburgischen Landesbank (OLB) dürfte die Dresdner Bank rund 45 Millionen gezahlt haben.

Mit einem Anteil von knapp 54 Prozent ist die Dresdner Bank bei der OLB nunmehr zwar Mehrheitsaktionär, doch mit eingeschränkten Rechten. Dafür haben die Verkäufer der Aktien, das Land Niedersachsen und die Staatliche Kreditanstalt Oldenburg-Bremen, gesorgt. Beide zusammen halten auch jetzt noch eine Schachtelbeteiligung. Gegen ihre Stimmen sind Satzungsänderungen nicht möglich. Der Aufsichtsratsvorsitz wird abwechselnd von der Dresdner Bank und vom Land Niedersachsen gestellt. Die Dresdner Bank verzichtet darauf, der OLB in ihrem Einzugsbereich durch Einrichtung eigener Zweigstellen Konkurrenz zu machen. Daß das Land Niedersachsen und die Staatliche Kreditanstalt überhaupt verkaufswillig wurden, ist darauf zurückzuführen, daß die Dresdner Bank sich die Möglichkeit eröffnet hatte; auch ohne Hilfe der staatlichen OLB-Aktionäre bei dem Oldenburger Institut zu einer Mehrheit zu gelangen. Dann hätten sich für die Minoritäts-Aktionäre keine Sonderrechte mehr durchsetzen lassen.

*

Im I. Halbjahr 1977 trat bei Mannesmann ein Umsatzrückgang von sieben Prozent ein.

Es scheint fraglich, ob die von Vorstandschef Egon Overbeck auf der Pressekonferenz am 2. Juli gemachte Prognose, wonach die Umsatzabschwächüng des I. Quartals 1977 vermutlich ausgeglichen werden könne, in Erfüllung gehen wird. In der Mitarbeiterzeitschrift „Rohr-Post“ wird bestätigt, daß der Ertrag des Jahres hinterdem von 1976 zurückbleiben wird, da die Ergebnisse der besser verdienenden Bereiche die Rückgänge anderer Sparten, besonders im Röhrengeschäft, nicht ausgleichen können. Unter diesen Umständen muß die Feststellung irritieren, wonach das erzielte Ergebnis „ausreichend“ sei. Der Personalaufwand ist weiter um fünf Prozent auf 1,96 Milliarden Mark gestiegen, dies bei einer um ein Prozent verringerten Mitarbeiterzahl.