Von Josef Müller-Marein

Als Tante Maria, eine Schönheit, drei Jahrzehnte hinter sich gebracht hatte, wurde uns Kindern von verwandtschaftlichen Witzbolden der Anfang eines Liedes beigebracht. Sobald sie an ihrem Geburtstag auftauchte, sollten wir singen: „Schier dreißig Jahre bist du alt, hast manchen Sturm erlebt!“ Sie schug die Hände vor das Gesicht und weinte. Dreißig Jahre alt zu werden, war für eine Frau, die obendrein noch unverheiratet war, eine Katastrophe.

Den Titel „Über die Vierzigjährigkeit“ las ich mit Verblüffung, als der Chef einer Berliner Wochenzeitschrift festgestellt hatte, daß sein Blatt und er gleichaltrig waren: vierzig. Es gab Sekt in der Redaktion. Aber der Festartikel war melancholisch. Er war das Bekenntnis eines Mannes, dem es nicht gegeben war, mit vierzig den Enthusiasmus der Jugend aufzubringen. Darüber waren die Redakteure und Mitarbeiter voll des Lobes. Es war dies immerhin eine Möglichkeit, zu sagen und biologisch zu begründen, daß sie in dieser Zeitschrift keine Lust hatten, im „Dritten Reich“, das damals herrschte, sonderlich aktiv mitzumachen. Vierzig Jahre! Da war man kein Sturmvogel mehr; da bröckelte es!

„Wen darf ich melden?“

Beim Begriff „Fünfzigjährigkeit“ fällt mir ein Geburtstag ein, der mit einer Hochzeitsfeier zusammenfiel. Der Bräutigam, eine ehemals sportlich, später wirtschaftlich höchst erfolgreiche Persönlichkeit, war von überschäumender Jugend an der Seite seiner Braut, die gerade mündig geworden war. Die Feier fand in kleinem Kreise statt, und es fiel angenehm auf, daß die erste Frau des Hochzeiters ein Glückwunschtelegramm von zwanzig lieben Zeilen geschickt hatte. Doch vom Geburtstag war so wenig die Rede – gerade ein aufmunterndes „Prost, alter Freund!“ und weiter nichts daß ich noch heute den Eindruck habe, Fünfzigjährigkeit werde nicht eigentlich gefeiert, jedenfalls, nicht sonderlich und nicht mit erhobenem Zeigefinger. Und dies, obwohl wir Menschendie runden Zahlen lieben und daher die im übrigen vollständig sinnlose Sitte kultivieren, daß wir, wenn wir jemandem etwas Nettes sagen und wünschen wollen, den Moment abwarten, wo sich in seinem Circulo vitae ein paar Daten runden.

Was der Fünfzigjährigkeit erspart wird, pflegt man der Sechzigjährigkeit draufzuzahlen, und hier sei ein Seitenblick auf die Zeitläufe geworfen:

In Perioden der Vollbeschäftigung und des wirtschaftlichen Aufstiegs brauchen wir die Alten um ihrer Erfahrung willen; in Spannen der Unterbeschäftigung müssen sie jüngeren Kräften die Plätze räumen. Wir haben es hier mit dem Problem des verschiebbaren Lebensabends zu tun. Wenn dieser Abend sich nicht schon auf den Fünfundfünfzigjährigen herniedergesenkt hat, so daß eine Sechziger-Feier sich erübrigt, ist dieses Jubiläum mindestens deshalb markant, weil es seine milden Schatten auf das Ereignis wirft, das spätestens fünf Jahre darauf eintreten wird, nämlich sein Abtreten. Jedermann, der einem Jubilar zu seinem Sechzigsten passende Reden gehalten oder auch selber welche empfangen hat, wird sich erinnern, daß unwillkürlich die grammatikalischen Formen der Vergangenheit sich eingeschlichen haben. Der Jubilar war ein tätiger Mann, unermüdlich, voller Ideen, erfüllt von Sorgen um seine Untergebenen. Er war es, er ist’s nicht mehr.