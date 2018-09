In der ZEIT Nr. 34/77 veröffentlichten wir einen Auszug aus der Klubzeitung der Deutschen Zentrale für Globetrotter zum Thema: Billig durch Ägypten. In dieser Ausgabe berichtet Mechthild Horn aus Solingen über ihre Reise auf der Route Kabul–Taschkent–Moskau–Berlin.

In Kabul bekommt man das russische Visum anstandslos und kostenlos im Intourist-Büro in der russischen Botschaft. Es dauert zehn Tage, da erst nach Moskau telegraphiert werden muß, ob zu den entsprechenden Terminen Hotels frei sind. Intourist kümmert sich um Fahrkarten und Platzreservierungen.

Man muß mindestens drei Tage in der UdSSR bleiben, kann sich die Tage aber frei zwischen Taschkent und Moskau aufteilen. Jeder Tag kostet rund 33 Dollar, weil man in First 11 Class Hotels untergebracht wird. Unterkunft, Frühstück, Transport von und zum Flughafen/Bahnhof und in jeder Stadt eine Stadtrundfahrt sind eingeschlossen.

Insgesamt habe ich ausgegeben: Telegramm nach Moskau 600 Afs, Transitvisum für Polen 250 Afs, für die DDR (in Moskau) 1,60 Rubel, Flug Kabul–Taschkent 7325 Afs und 200 Afs Airport-Tax, fünf Tage UdSSR 160 Dollar, Flug Taschkent–Moskau 100 Dollar und Zug Moskau–Berlin 60 Dollar. Umgerechnet sind das weit über 1200 Mark. Man muß den Rubel zum offiziellen Kurs von 1 Dollar = 0,74 Rubel tauschen, auf dem Schwarzmarkt habe ich 3,50 Dollar gekriegt.

Auch abgesehen von dem Wahnsinnspreis kann ich von der Route nur abraten. Als Einzelreisender wird man behandelt wie der letzte Dreck. Zu sehen ist außer Propagandatafeln nichts. Schöne Souvenirs gibt es auch nicht (jedenfalls nicht in rucksackfreundlicher Größe) und wenn, dann nur gegen harte Dollars. Ich hatte zwar absolute Freiheit zu tun, was ich wollte, aber was hat man davon, wenn man mit den Leuten nicht in Kontakt kommt (Sprachprobleme und/oder Angst auf Seiten der Russen). Ich habe versucht, wenigstens die Strecke Taschkent–Moskau mit dem Zug zu fahren, aber das ist unmöglich für Touristen.

Fazit: Wer nach Rußland will, sollte eine organisierte Studienreise von Deutschland aus machen. Das ist bestimmt billiger und interessanter.

Die Globetrotter-Zentrale ergänzt dazu: Transitvisa für Polen und die DDR bekommt man auch im Zug! Auch wer mit der Transsibirischen Eisenbahn fährt, braucht sich darum also vorher nicht zu kümmern. Zahlbar in Mark oder Dollar.

Anmerkung: Die Globetrotter können keine Probeexemplare ihrer Klubzeitschrift versenden, da die Auflage begrenzt ist.