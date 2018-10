Ford hat sich entschieden: Die von mehreren Ländern in Europa (darunter der Bundesrepublik) begehrte Motorenfabrik soll in Bridgend in Südwales gebaut werden.

In Großbritannien herrscht über die Entscheidung beträchtliche Genugtuung. Neben einer Investition von 720 Millionen Mark und 2500 Arbeitsplätzen wiegt besonders schwer, daß ein ausländischer Konzern soviel Vertrauen in die angeschlagene britische Automobilindustrie setzt. Das Werk soll 1980 mit der Produktion beginnen und jährlich eine halbe Million Motoren herstellen.

Vor sechs Jahren schien es, als habe Ford die Geduld mit seinen britischen Betrieben verloren. Nach einem England-Besuch meinte Henry Ford öffentlich, er könne nicht länger guten Gewissens Investitionen in Großbritannien empfehlen. Er hatte offenbar genug von den ewigen-Streiks, häufigen Produktionsunterbrechungen und der geringen Produktivität,

Doch es war von Anfang an wenig wahrscheinlich, daß Ford ernsthaft an einen Investitionsstopp oder gar Rückzug von der Insel dachte: Das Unternehmen beschäftigt hier über 72 000 Arbeitnehmer in 22 Werken, produziert 600 000 Fahrzeuge und setzt ungefähr sechs Milliarden Mark um. Jedes dritte in Großbritannien gefertigte Automobil kommt aus einer Ford-Fabrik, jeder vierte neu zugelassene Wagen trägt die Ford-Marke.

Als jetzt bekannt wurde, daß im August Pkw ausländischer Herkunft zum erstenmal einen Marktanteil von über fünfzig Prozent erzielt haben – vor fünf Jahren lag er noch bei zwanzig Prozent –, wurde prompt wieder die Forderung nach Importkontrollen erhoben. Ford geriet in besonderem Maße ins Scheinwerferlicht, denn 10 000 der 36 000 neuen Ford-Autos stammten aus Deutschland (Capri, Granada, Escort). Ford, der zweitgrößte Produzent in Großbritannien, war im August dicht hinter Fiat der drittgrößte Pkw-Importeur.

Unter diesem Aspekt ist der Entschluß, die Motorenfabrik nach Südwales zu legen, sicherlich geeignet, der Kritik zu begegnen, Ford vernachlässige Großbritannien und schade der Handelsbilanz.

Die Entscheidung für Wales ist aber wahrscheinlich nicht allein aus politischen Erwägungen gefallen. Das Motorenwerk paßt in die Produktionsstruktur von Ford, Eridgend hat hohe Arbeitslosigkeit. Die Lohnkosten in Großbritannien sind beträchtlich niedriger als auf dem Kontinent. überdies erhält Ford im Entwicklungsgebiet Wales einen direkten Staatszuschuß auf die Investitionskosten von 144 Millionen Mark, obendrein möglicherweise noch einmal Sonderzuschüsse. Der Weg nach Wales wurde also mit Steuergeld reichlich geglättet.

Ob Ford diese üppigen Subventionen auch wirklich kassieren. kann, ist aber noch nicht sicher: Die Regierung will allen Firmen Staatszuschüsse vorenthalten, die ihren Arbeitnehmern in der nächsten Lohnrunde eine Zulage von mehr als zehn Prozent zugestehen. Die Gewerkschaften bei Ford haben aber eine direkte Lohnerhöhung von fünfzehn Prozent verlangt, die sich mit den Nebenforderungen auf 25 Prozent addieren. Daher stehen für Ford bei den Verhandlungen neben steigenden Lohnkosten auch die erhofften Subventionen auf dem Spiel. Wk