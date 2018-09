Rheintal von oben

Eine neue Attraktion für „Warum ist es am Rhein so schön?“-Touristen ist ein Rheintal-Flug über eines der beliebtesten Gebiete rechts und links des vielbesungenen Stromes. Zwei Flugzeuge des Typs Dornier Do 27 stehen auf dem nahe Rüdesheim gelegenen Flugplatz der Rheingau Air Service für je fünf Passagiere zur Verfügung. 20 Minuten dauert der Flug, 50 Kilometer lang ist die Strecke, auf der der Flugtourist unter anderem über das Niederwalddenkmal, das Bingen Loch mit dem Mäuseturm, über die Rotweinstadt Aßmannshausen, die Burgen Rheinstein und Reichenstein, die Schlösser Johannisberg und Vollrads, Kloster Eberbach sowie über eine Reihe der bekanntesten Weinorte und zurück nach Rüdesheim in 500 bis 600 Meter Höhe dahinschwebt. Flugpreis für Erwachsene: 27,50, Kinder 22,50 Mark. Zwischen Rüdesheim und dem 3,5 Kilometer entfernten Flugplatz gibt es eine Transfer-Verbindung, Information: Rheingau Air Service, Flugplatz, D-6220 Rüdesheim, Tel. (0 67 22) 23 33.

Mit Gut nach Kuba

Baden und Besichtigen stehen auf dem Programm der ersten Kuba-Reisen des Eschborner Veranstalters Gut. Insgesamt wurden zehn Flugtermine für die Zeit zwischen Januar und November 1978 ausgeschrieben. Inklusive Linienflug Frankfurt–Havanna–Frankfurt, Vollpension, Busrundfahrt, Besichtigung gen, deutschsprachiger Reiseleitung und mehrtägigem Badeaufenthalt kostet die 17tägige Reise ab 2135 Mark.