Die Bundesregierung schmiedet die letzten Waffen, die sie noch einsetzen kann, um die wirtschaftliche Entwicklung doch noch zu beleben: einen hoch angesetzten Bundeshaushalt und ein Paket von Steuererleichterungen, über dessen Inhalt sich Bund und Länder Anfang der Woche noch uneins waren. Auf Einnahmen in Höhe von zwölf Milliarden Mark soll der Staat im kommenden Jahr verzichten, und siebzehn Milliarden Mark will allein der Bund mehr ausgeben als in diesem Jahr. Wenn alles gutgeht, wird 1978, mit, den Worten von Hans Apel, „wirtschaftlich ein erfolgreiches Jahr“. Sollte aber der Aufschwung ein weiteres Mal ausbleiben, wäre die Bundesregierung mit ihrem Latein am Ende.

Der Erfolgszwang für die Bonner Wirtschafts- und Finanzpolitik ist mithin groß. Doch es liegt nicht allein an der Bundesregierung und nicht allein nur am Staat insgesamt, ob dieser Erfolg tatsächlich eintreten wird. Wenige Tage vor seinem Abschied vom Amt des Bundeswirtschaftsministers hat Hans Friderichs gesagt, was kein anderes Mitglied der Bundesregierung so deutlich auszusprechen wagte: Ohne die Unterstützung von Unternehmern und Gewerkschaften wird es keinen Aufschwung geben. Dieser Hinweis war dringend geboten, denn noch in diesem Jahr beginnen neue Verhandlungen über höhere Löhne.

Keine amtliche Institution wird den Tarifparteien nahelegen, bis zu welcher Höhe ein Lohnanstieg noch vertretbar sein könnte – es widerspräche dem vorherrschenden Respekt vor der Tarifautonomie. Wer jedoch solche politische Rücksicht nicht zu üben braucht, kann sich ziemlich präzis äußern: Was über fünf Prozent hinausgeht, kostet Investitionen und Arbeitsplätze. Die Lohnpolitik für das Jahr 1977 und jüngste Äußerungen von Gewerkschaftsführern wie Eugen Loderer machen den Glauben an soviel Bescheidenheit nicht eben leicht. Verteilung droht, wieder einmal, vor Wachstum zu gehen – mit der Folge freilich, daß bald nicht mehr viel zu verteilen sein wird. pl