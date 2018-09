Inhalt Seite 1 — Hart sein, aber ohne Haß Seite 2 Auf einer Seite lesen

Lieber Herr Pestel,

ich bin sehr erschrocken über das, was sich einem hier als die allgemeine Reaktion darstellt. So gut ich den ohnmächtigen Zorn verstehe, so abwegig erscheint mir der Ruf nach Rache. Irgend jemand, so las ich, habe als Repressalie und Gegenultimatum vorgeschlagen, den Entführern anzudrohen, daß jeden Tag, an dem Schleyer länger in Erpresserhaft gehalten werde, einer der Stammheimer Häftlinge an die Wand gestellt würde,

Also; mit Willkür und ohne Recht gegen Brutalität und Gesetzlosigkeit! Staatsterror gegen Individualterror: eine Schraube ohne Ende. Wenn dies die Antwort eines freiheitlichen demokratischen Gemeinwesens auf die Attacken einer Mörder- und Räuberbande sein sollten, dann würde der Rechtsstaat, den jene zu vernichten trachten, in der Tat aus den Angeln gehoben sein – was diesen Desperados allem nie gelingen würde.

Man muß doch schließlich die Proportionen nicht aus den Augen verlieren: Da sind ein paar freischwebende Irre, die sich nicht wie Maos Fische unter ihresgleichen tummeln (weil die Massen bei uns kein revolutionäres Bewußtsein haben), die vielmehr von Bürgern wie Arbeitern vehement abgelehnt werden; zwar reden sie davon, die Massen befreien zu wollen, aber um eines Kapitalisten „habhaft“ zu werden, erschießen sie bedenkenlos vier „Lohnabhängige“.

Diesen Abenteurern steht ein solider, gut funktionierender Staat gegenüber, dessen Bürger ohne große Sorgen leben und von niemandem drangsaliert werden, denen mehr Freiheit, Wohlstand und Sicherheit zur Verfügung stehen, die mehr Möglichkeiten haben, sich daheim eine höhere Bildung zuzulegen und draußen in der Welt herumzureisen, als dies je zuvor möglich war für wen kann der Ausgang solchen Kräftemessens fraglich sein? Alles hängt ausschließlich von unserem Verhalten, unseren Reaktionen ab.

Gewiß, die Vorstellung hat etwas Bestürzendes; mitten in Bonn Sandsäcke, Stacheldraht, Panzerwagen, Ein zornerregendes Bild. Im Moment sind diese Utensilien unentbehrlich, aber sie werden es nicht lange sein. In wenigen Jahren schon wird man sich dieser Episode nur noch als eines Alptraums erinnern, wenn... ja wenn die Verantwortlichen sich das Gesetz des Handelns nicht aus der Hand nehmen lassen.

Ich finde die Reaktion der Regierung vorbildlich: fest und flexibel zugleich, entschlossen, den Emotionen des Publikums nicht nachzugeben, sondern immer wieder zu prüfen, zu beraten und die strikte Nachrichtensperre eisern durchzuhalten. Wenn nur die Opposition weiter standhält und der Versuchung widersteht, den Zorn der öffentlichen Meinung einzufangen und diesen kräftigen Strom auf die eigenen Parteimühlen zu leiten.