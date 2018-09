Inhalt Seite 1 — Stramm und stumm Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Gunter Hof mann

Bonn, im Oktober

Nicht einer tanzte bei der Union aus der Reihe, als im Parlament über das Kontaktsperre-Gesetz abgestimmt wurde – ein Gesetz immerhin, das tief in die rechtsstaatliche Substanz eingreift. Freilich ist dieses Bild schon vertraut. Wo immer es um Fragen der „Inneren Sicherheit“ geht, präsentiert sich die Opposition zumindest nach außen als geschlossene Gesellschaft. Außenseiter schweigen eisern. Den Ton geben jene an, die „Liberalität“ für eine intransingente Form von falschem Staatsverständnis halten.

Auch an der Diskussion darüber, wem die Schuld für den Terrorismus zuzuweisen sei, ist das abzulesen. Viele werden zur Zeit pauschal an den Pranger gestellt, die nach Schriftstellern und Pastoren aussehen; keiner nimmt sie nachdrücklich und mit Courage in Schutz vor dieser diffamierenden Antiintellektualität. Nur hinter vorgehaltener Hand werden Skrupel geäußert.

Mag sein, daß die Union im Parlament wie in der außerparlamentarischen Präsentation einem verbreiteten Verlangen gerecht wird: legitime Sicherheitsbedürfnisse anzusprechen, sich als „stark“ auszuweisen und in geschlossener Formation aufzutreten. Dissidenten können lästig sein. Aber wo die Sensibilität für Eingriffe in den rechtsstaatlichen Besitzstand nicht mehr sichtbar wird, erhebt sich die Frage, ob da eine Partei aus Gründen der Opportunität nicht einen zu hohen Preis zahlt. Und wenn viele eine ganze „kulturelle Szene“ schuldig sprechen: Legen sie sich da nicht ein Feindbild zurecht, das an Vorurteile schlechtester Tradition erinnert?

Der Druck zur Geschlossenheit lastet auf der Union noch stärker als auf den anderen Fraktionen, „mehr denn je“, stöhnt einer der Betroffenen. Denn „Innere Sicherheit“ und alles damit Verbundene betrachtet die Union als das Feld, auf dem sie ihre Kompetenz besonders ausweisen will. Das erzwingt Gleichtritt. Der Druck von! der Parteibasis kommt hinzu; jedenfalls von dort, wo die Verteidiger eines streng konservativen Weltbildes glauben, sie seien in den letzten Jahren unter Wert verkauft worden. Der „Zeitgeist“, hatte Rainer Barzel einmal gesagt, spreche gegen sie.

Das hat sich jetzt geändert. Die Wandlung findet abgemildert in der Parteispitze, aber vor allem in der Fraktion Resonanz. So ließ die Parlamentsfraktion Helmut Kohl abblitzen, als er einen Protestbrief europäischer Christdemokraten an den chilenischen Junta-Chef Pinochet unterzeichnen wollte, um Menschenrechtsverletzungen und Foltermethoden in Chile anzuklagen. Für diesen Brief sucht der Oppositionsführer jetzt das Plazet der CDU-Spitze. Sein ganzes Dilemma wird daran sichtbar.