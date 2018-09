Inhalt Seite 1 — Ein Aufstand wird verteidigt Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die turbulentesten Jahre chinesischer Innenpolitik, die unter der anspruchsvollen Bezeichnung „Große Proletarische Kulturrevolution“ in die Geschichte der Volksrepublik eingegangen sind, liegen bereits ein Jahrzehnt zurück. Das vorliegende Buch – 1975 in den Vereinigten Staaten erschienen – stammt von einem Chinesen, der beteiligt und betroffen war:

„Chinas Rote Garden. Jack Chen erlebt Maos Kulturrevolution“; Aus dem Amerikanischen übersetzt von Wulf Bergner. Verlag Klett-Cotta, Stuttgart 1977; 477 S., 36,– DM.

Der Verfasser, Sohn des in den späten zwanziger Jahren unter Tschiang Kai-schek amtierenden Außenministers Eugene Chen, kam in der englischen Kolonie Trinidad-Tobago zur Welt, war also britischer Untertan chinesischer Nationalität. Die doppelte Staatsbürgerschaft hat ihm in China, wo er von 1950 bis 1971 lebte, einen Sonderstatus verliehen. Chen arbeitete vor allem in der Redaktion der Peking Review und hatte Beziehungen zur höchsten Funktionärsschicht.

Er schreibt sein Buch als Chinese, der sich der Volksrepublik eng verbunden fühlt. Obwohl er an kulturrevolutionären Aktivitäten teilnehmen durfte, zu denen Ausländer sonst nicht zugelassen waren, enthält sein Bericht keine Details, die unsere Kenntnis von den damaligen Ereignissen erweitern könnten. Eine Preisgabe spezifischer Informationen über die Kulturrevolution betrachtet er als Verstoß gegen die „Disziplin der Bewegung“, an die er sich noch heute gebunden fühlt.

Jack Chen holt weit aus, ehe er zu den Ereignissen der Kulturrevolution kommt; fast die Hälfte des Buches ist Vorgeschichte. Alle wichtigen Massenkampagnen und innenpolitischen Diskussionsthemen der 50er und frühen 60er Jahre werden skizziert, darunter vor allem die „Hundert-Blumen-Bewegung“ und der „Große Sprung nach vorn“ mit der Errichtung der Volkskommunen – ein umfassender Überblick über entscheidende Jahre der politischen Entwicklung Chinas.

Es fällt allerdings oft schwer, dem Urteil; des Verfassers zu folgen. Wenn er für das Ende der 50er Jahre von einer „durch den Erfolg der Volkskommunen bewirkten Euphorie“ spricht, so geht dies an der Wirklichkeit vorbei. An anderer Stelle kommt er mit der lapidaren Feststellung, die Nation sei damals an den Rand einer Hungersnot geraten, der Wahrheit schon näher.

Der Hauptteil des Buches, der die Ereignisse der Kulturrevolution schildert, unterscheidet sich nicht grundsätzlich von der ziemlich einseitig positiven, unkritischen Art der einführenden Kapitel. Dort, wo Chen eigene Erlebnisse schildert, ist sein Buch anschaulich, lebendig und interessant. Man erfährt so, wie Wandzeitungen zustande kamen und weiche Funktionen sie hatten. Er vermittelt hier auch etwas von der Atmosphäre jener bewegten Jahre, von den Fraktionskämpfen innerhalb der Redaktion der Zeitschrift, von der Angst vor Demütigungen, der Willkür der durch das Land vagabundierenden Rotgardisten und von der Arroganz mancher Funktionäre.