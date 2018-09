Tennessee Williams: „Memoiren“

Von Horst Krüger

So also vergeht der Ruhm dieser Welt? Das ist dann das Ende? Er ist heute für Leser kaum wiederzuerkennen: dieser Zauberer des amerikanischen Theaters, dieser wilde Poet und eiskalte Analytiker der menschlichen Triebtiefe, in dessen Bann wir doch alle einmal gestanden haben: fasziniert, auch etwas verhext.

Ich habe Tennessee Williams 1947 zum erstenmal in einer winzigen Freiburger Literaturzeitschrift, die „Fragmente“ hieß, gelesen. Es war diese makabre, perfid-raffinierte Geschichte von dem weißen Bade-Kunden und seinem schwarzen Masseur, die in eine sadomasochistische Beziehung zueinander geraten: tödlich.Das knisterte schon damals nach sexueller Revolte und unerhörtem Skandal. Es knisterte damals in unserem geschlagenen, lammfrommen Land, das sich eben anschickte, christ-katholisch in die rüstigen Hände Konrad Adenauers überzugehen.

Ein Gerücht des Unerhörten hat ihn dann immer begleitet. Und als dann Ende der vierziger, Anfang der fünfziger Jahre seine großen Theaterstücke nach Deutschland kamen: „Endstation Sehnsucht“, „Die Glasmenagerie“, „Die Katze auf dem heißen Blechdach“, „Die tätowierte Rose“ war er in der damaligen vorwiegend französischen Theaterlandschaft eine Art amerikanisches Wunder. Welch ein Kraftgenie bereitete hier in zarter Brutalität dem Eros ganz neue, verwirrende Feste des Untergangs! Marlon Brando als Kowalski oder Anna Magnani in der „Tätowierten Rose“ – Welterfolge und unvergeßliche Höhepunkte dieses Dichterlebens.

Und heute? Heute ist Tennessee Williams sechsundsechzig. Er ist alt. Er ist krank. Er ist einsam. Er ist nicht eigentlich resigniert, aber ganz offenbar am Ende. Es ist ja kein Geheimnis (und auch keine Schande, meine ich), daß ihm schon seit Ende der fünfziger Jahre Geniestreiche seiner großen Zeit nicht mehr gelangen. Wieso auch? Großes Theater, so wage ich die Vermutung, ist fast immer an das biologische Phänomen von Jugend und Pubertät gebunden: Schillers „Räuber“ zum Beispiel. So etwas schreibt man nicht mit Sechzig. Dialektisch hochgespannte Dramatik hängt sicher ganz in der Tiefe mit dem Hormonhaushalt zusammen. Es gibt jedenfalls keine großen dramatischen Würfe von Greisen, wie es große Prosa und Lyrik durchaus bis ins hohe Alter geben kann. Für einen Stückeschreiber gibt es im Alter fast immer nur noch Bearbeitungen, Neufassungen, Wiederholungen, Regieprobleme, editorische Arbeit, Erinnerungen. Das Alter ist die Zeit der Memoiren.

Diese hat Tennessee Williams Anfang der siebziger Jahre in Amerika geschrieben. Es ging dem Buch schon vor der Veröffentlichung ein Gerücht von Skandal und unerhörter Selbstentblößung voraus. Jetzt, da das Buch auch in deutscher Sprache vorliegt –