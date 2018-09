Inhalt Seite 1 — Geheiligte Ware Buch Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Siegfried Unseld

Herbert G. Göpfert, Literat und Gelehrter, Lektor (im Carl Hanser Verlag) und Professor (für Buch- und Verlagswesen, Editionskunde und literarische Kritik an der Universität München), vor kurzem siebzig Jahre alt geworden, sammelt Beiträge aus achtzehn Jahren in dem Band –

Herbert G. Göpfert: „Vom Autor zum Leser – Beiträge zur Geschichte des Buchwesens“; Hanser Verlag, München, 1977; 270 S., 29,80 DM.

Es sind Früchte seines Denkens und Forschens, Früchte auch seiner Erfahrungen beim Planen und Machen von Büchern. Ein Kenner also, und daran darf er gemessen werden. Die Themen des Bandes sind weit gespannt: Grundsätzliche Abhandlungen zur Geschichte des Buches und des Buchhandels, in denen der Historiker zu Wort kommt und ein Jahrtausend Buchgeschichte einbringt, Abhandlungen zum bedeutenden Phänomen der Lesegesellschaften im 18. Jahrhundert und zur Aufgabe des Verlagswesens in Geschichte und Gegenwart. Und es sind spezifische Minima, in denen der Kenner brilliert, das heißt, der Praktiker Göpfert kann praxisnahe Fragen, etwa die Kalkulation des Ladenpreises, die Geschichte des Autorenhonorars, die komplizierte Frage der ersten Auflage sowohl von den Bedingungen des gegenwärtigen Marktes wie aus der Sicht des Forschers der Geschichte beantworten.

Seit es das Buch überhaupt gibt, ist es begleitet von der Klage, daß es zu teuer sei. Im Jahre 1700 kostete ein Gesangbuch mehr als einen Handwerkertageslohn; 1871 wird in einer Programmschrift für einen Autorenverlag eine faire Kalkulation offengelegt, für ein 368seitiges Buch ein Preis von zwanzig Groschen errechnet, doch den Studenten jagte damals, wie berichtet wird, schon ein Buch für sechzehn Groschen „ein Grauen ein“. Tucholsky hatte einmal errechnet, ein Angestellter müsse einen 33sten Teil seiner monatlichen Arbeitskraft für den Kauf eines Romanes durchschnittlichen Preises aufbringen, das wäre mit Recht zuviel, und so konnte sein Verleger Ernst Rowohlt ihn korrigieren mit dem Hinweis, „daß das deutsche honorarpflichtige Buch im Verhältnis zur Kaufkraft der Mark“ wirklich „wohlfeil“ sei; heute, so weist die Statistik des deutschen Börsenvereins 1977 aus, haben vier Fünftel aller bei uns gedruckten belletristischen Bücher einen Preis bis zu 10 Mark, also weniger als einen Handwerkerstundenlohn; doch am niedrigen Durchschnittspreis sind die Taschenbücher beteiligt, deren Produktion, wie Göpfert anmerkt, durch eine Revolutionierung der Buchherstellung möglich wurde.

Göpfert weist nach, daß die berühmte Kontroverse zwischen Erasmus und dem ersten freelance-Schriftsteller, Ulrich von Hutten, nicht der Tatsache galt, daß er, Hutten, Geld angenommen habe, sondern daß er eine persönliche Streitschrift sich von einem Drucker bezahlen ließ; Honorar war „Ehrengabe“ für die Dedikation an einen Gönner, und damit mußten die Autoren lange auskommen, erst in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts lehnten die Autoren mit dem aufkommenden Selbstverständnis der eigenen Nationalliteratur solche Dedikationen ab, aber im Grunde ist das Problem der Honorierung des Schriftstellers bis heute nicht gelöst; das Buch ist und bleibt jener Widerspruch, den Bertolt Brecht in das treffliche Oxymoron von der „geheiligten Ware Buch“ einkleidete; und wir wissen ja auch, daß Autoren in Ländern, in denen der Warencharakter des Buches nicht mehr besteht, ganz andere Preise, oftmals die Freiheit des Veröffentlichens, ja die Freiheit des Schreibens bezählen müssen.

Und auch eine dritte, den verlegerischen Alltag oft betreffende Frage nach der Höhe der ersten Auflage eines Buches vermag Göpfert historisch einzuordnen: Schon Reuchlins berühmte, grundlegende „Einführung ins Hebräische“ von 1506 wurde in der Erstauflage mit 1500 Exemplaren zu hoch angesetzt und verursachte Autor wie Drucker Schwierigkeiten.