Die europäischen Hersteller klagen über zunehmenden Protektionismus in aller Welt

Die europäische Schuhindustrie drückt der Schuh. „Wir wollen die Lage nicht dramatisieren“, so ließ sich der Präsident des Europäischen Verbandes der Schuhindustrie, der Franzose Daniel Raufast, in Brüssel vernehmen, „aber etwas muß geschehen.“

Vor allem in bezug auf die „wilden Einfuhren“ von Schuhen aus Hongkong, Südkorea, Taiwan, Brasilien, Spanien und den Ostblockländern sollte nach Meinung der Schuhindustrie in den neun EG-Ländern etwas geschehen. In einem Memorandum, das der Verband der Brüsseler Europa-Kommission vorlegte, heißt es, die europäische Schuhindustrie sei 1972 noch führend in der Welt gewesen. Damals produzierten die Betriebe der europäischen Fußbekleidungsindustrie mit 700 000 Arbeitskräften eine Milliarde Paar Schuhe. Qualitätsarbeit und modischer Schick brachten den Europäern auch auf den Auslandsmärkten Erfolge. Mit 164000 Paar Schuhen, die außerhalb der heutigen Neunergemeinschaft abgesetzt wurden, hielten sich Importe und Exporte ungefähr die Waage.

Das hat sich innerhalb von vier Jahren beträchtlich geändert. Bei gleichbleibendem Verbrauch von einer Milliarde Paar Schuhen pro Jahr in den neun EG-Ländern ging die Produktion von 1972 bis 1976 um rund 80 000 Paar zurück. Die Schuhimporte in den Gemeinsamen Markt wuchsen im gleichen Zeitraum um dreißig Prozent, während die Exporte um dreizehn Prozent zurückgingen. Bilanz dieser Entwicklung: 66 000 Arbeitsplätze gingen verloren. In den ersten sieben Monaten dieses Jahres hat sich die Lage noch weiter verschlechtert.

Die Verluste führt der Verband keineswegs darauf zurück, daß die Verbraucher etwa während der Krise der vergangenen Jahre wieder häufiger zum Schuhmacher und weniger zum Händler gegangen wären, auch nicht auf nachlassende Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Hersteller. Daniel Raufast: „Der Verbrauch ist relativ konstant geblieben. Die Konkurrenzfähigkeit der europäischen Schuhindustrie ist andererseits auf Grund ihrer Mode und Qualitätsvorzüge weiterhin unerreicht.“

Das Geheimnis des Mißerfolgs liegt offenbar in der Ungleichheit der Wettbewerbsbedingungen auf dem Weltmarkt. Nicht nur Industrieländer wie Japan, Australien, Neuseeland und Südafrika haben ihren Markt durch Sperrzölle von bis zu fünfzig Prozent abgeschottet, sondern vor allem jene Länder, deren Billigexporte den europäischen Markt überschwemmen, die asiatischen und südamerikanischen Entwicklungsländer, „errichten solche Hindernisse und stellen sich einem wirklichen Warenaustausch entgegen“. Der Zollsatz der EG für Schuhe beträgt dagegen nur acht Prozent, Einfuhrquoten gibt es – mit Ausnahme für ein paar Ostblockländer – nicht.

Verschärft wird die Wettbewerbsverzerrung noch durch massive Exportbeihilfen, manipulierte Preise sowie durch soziales Dumping. Amerikanische und japanische Schuhproduzenten haben in den letzten Jahren massiv in Taiwan und Südkorea investiert, um die Lohnkosten, die dort weniger als 25 Prozent der europäischen Lohnkosten betragen, auszunutzen. Die Folge: Südkorea und Taiwan warfen 1976 mehr Schuhe auf den Weltmarkt, als alle übrigen Ausfuhrländer zusammen.