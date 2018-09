Inhalt Seite 1 — Ausgeschlossen und vergessen? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Karl Wilhelm Pohl

Seit je hat der Sport eine bedeutende Rolle im sozialen Leben gespielt. Bestes Beispiel dafür sind die antiken Festspiele von Olympia, die sogar der Zeitrechnung dienten, da die vierjährige Spanne zwischen den Spielen nach dem Sieger im Wettlauf benannt wurde. Weniger bekannt ist, daß seit etwa 400 v. Chr. überwiegend Berufssportler die großen Sportveranstaltungen bestritten. So waren insbesondere die Wagenlenker bei den antiken Olympischen Spielen feste Angestellte vermögender Dienstherren. Auch im Mittelalter standen, an europäischen Höfen und vor allem am türkischen Sultanshof festangestellte und besoldete Berufsringer bereit, ihren Prinzipalen zur sportästhetischen Erbauung zu dienen.

Wie dieser kurze historische Ausflug und ein oberflächlicher Vergleich mit dem Status des heutigen Berufssportlers zeigen, hat sich an der Grundsituation desjenigen wenig geändert, der die Zerstreuung, Belustigung und Unterhaltung – so die Übersetzung des französischen Ursprungswortes „desport“ – wohl überwiegend anderer zu seinem Beruf erwählt hat.

Einschneidende Änderungen bahnen sich jedoch seit einiger Zeit bei der Beurteilung der rechtlichen Beziehungen von Berufssportlern zu ihren Vereinen und Verbänden an. Die größte Beachtung in der Öffentlichkeit fanden dabei die Fälle, in denen Berufsfußballer oder ihre Vereine von der Sanktionsgewalt des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) erfaßt wurden. Das am meisten diskutierte Beispiel dafür war der vom DFB wegen schlechter Finanzlage verfügte Ausschluß des Bonner SC aus der zweiten Fußball-Bundesliga durch Entzug der Lizenz. Inzwischen hat der ins Lager der Amateure verbannte Verein einen neuen Vorstand gewählt und Sanierungsmaßnahmen eingeleitet, die auf Entschuldung und Reorganisation zielen. Die durch diesen wie auch andere Fälle aufgeworfenen Probleme sind aber lediglich zur Zeit aus der öffentlichen Diskussion verschwunden; gelöst sind sie keineswegs.

Das Schicksal des größten Fußballvereins der Bundeshauptstadt (siehe ZEIT vom 5. 1977) stellt rechtlich einen Präzedenzfall dar. Denn Spieler und Verein waren nach versuchter Finanzkonsolidierung bereit, weiterhin am bezahlten Fußballgeschäft teilzunehmen. Damit hätte der zwischen Verein als Arbeitgeber und Spielern als Arbeitnehmern geschlossene Arbeitsvertrag erfüllt und den Spielern der Weg zum Arbeitsamt und Antrag auf Arbeitslosenunterstützung erspart werden können. Durch eine vom DFB-Statut vorgeschriebene Klausel in allen Lizenzspielerverträgen wurden jedoch mit dem Lizenzentzug gegenüber dem Verein mit sofortiger Wirkung auch die Arbeitsverträge der Spieler mit dem Verein für beendet erklärt und diese damit de facto in den Zustand einer fristlosen Kündigung versetzt.

Hier nun stellte sich für die arbeitslosen Profis, die wegen bereits begonnener Saison keinen neuen Arbeitgeber in Gestalt eines anderen Vereins finden konnten, die Frage nach ihren Vereins als Arbeitnehmer, denen wie jedem anderen durch Arbeitsvertrag Verpflichteten vor allem das Kündigungsschutzgesetz zur Seite stehen müßte. Doch diese naheliegende Möglichkeit will der DFB durch seine Satzung ausgeschaltet wissen, die zugunsten der Vereinsschiedsgerichtsbarkeit den ordentlichen Rechtsweg ausschließt.

Da aber die Klage des Vereins Bonner SC gegen den DFB auf Wiedererteilung der Lizenz vom DFB-Schiedsgericht in letzter Instanz abgewiesen wurde, weil die vom inzwischen neugewählten BSC-Vorstand vor allem auch im Vergleich zu anderen lizensierten Vereinen behauptete wirtschaftliche Leistungsfähigkeit nicht gewährleistet sei, erhoben die Spieler Kündigungsschutzklage vor dem Arbeitsgericht Bonn gegen den Verein und den DFB. Sie beantragten festzustellen, daß ihre Arbeitsverträge durch den Lizenzentzug nicht aufgehoben, der Verein zur Vertragserfüllung und der DFB zur Lizenzerteilung an den Verein verpflichtet seien.