Von Habsburg zu Hitler: Gulicks Standardwerk in amputierter Neuauflage / Von Claus Gatterer

Es ist wahr: Die Geschichte Österreichs zwischen den beiden Weltkriegen war „die Geschichte des Kampfes für und gegen die Bestrebungen und Leistungen der Arbeiterbewegung“. In einem kurzen, blutigen, für die Arbeiterbewegung von vornherein. aussichtslosen Bürgerkrieg im Februar 1934 wurden die Sozialdemokratie, die Gewerkschaften, der Republikanische Schutzbund zerschlagen. Diese antifaschistische Tragödie steht im Mittelpunkt von

Charles A. Gulick: „Österreich von Habsburg zu Hitler“; Forum Verlag, Wien; 694 Seiten; 55,– DM.

Charles Adam Gulick war Professor für Nationalökonomie an der University of California, Berkeley. Sein frühes Interesse für den aufsteigenden Faschismus und für eine vergleichende Geschichte der Arbeiterbewegung veranlaßte ihn schon 1934, mit den Studien für das Werk zu beginnen. Österreich erschien ihm als das ideale Objekt: „Die österreichischen Arbeiter erkannten... die Gefahren der internationalen faschistischen Gegenrevolution mindestens fünfzehn Jahre, bevor die Staatsmänner der westlichen Demokratien irgendeinen greifbaren Beweis erbracht hatten, daß auch sie diese erkannt hatten.“

Schwankende Sozialdemokraten

Das Ergebnis dreizehnjährigen Forschens und vieler Gespräche namentlich mit Führern der Sozialdemokraten, aber auch mit (vorwiegend linken) Christlichsozialen und „Austrofaschisten“ war das 1948 in den USA und 1950 in deutscher Übersetzung in Wien erschienene fünfbändige Werk „Österreich von Habsburg zu Hitler“.

Nun liegt dieses Standardwerk in einem Band vor: nur noch 690 Seiten statt der gut 2400 des Originals; viele Details, die in der Originalausgabe bei der nie verhohlenen angelsächsischliberalen Sympathie des Autors für die unterlegene Linke Ausgewogenheit gewährleisteten, sind der Kürzung zum Opfer gefallen. Das Buch ist also „parteilicher“ geworden. Doch bleibt es auch in dieser Volksausgabe ein achtbares Werk, das in seiner Grundtendenz von neueren Forschungen bestätigt wird.