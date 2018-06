Der Ohrwurm verfolgt uns, wo immer wir uns in China aufhalten: auf den Paradestraßen in Peking, beim Kinderballett im Park des Volkes, bei den folkloristischen Darbietungen im Innenhof eines alten Tempels in der Mongolei, über den Dächern von Schanghai oder in den Gärten der südmittelchinesischen Großstadt Tschangtscha – überall ertönt das Lied von den Bergen und Flüssen in Schaoschan, dem Heimatdorfe Maos, eine beliebte Volksweise, der man nach dem Tode des großen Führers und dem Übergang des Parteivorsitzes an Hua Kuo-feng einen neuen Text unterlegt hat.