Von Carl-Christian Kaiser

Bonn‚ im Oktober

Wir werden Schmidt und den ihn unterstützenden Imperialisten nie das vergossene Blut vergessen. Der Kampf hat erst begonnen“ – so drohte das „Kommando Siegfried Hausner“ nach der Geiselbefreiung von Mogadischu, den Selbstmorden in Stammheim und der Tötung Hanns-Martin Schleyers. „Wir werden den Mördern keine Chance lassen“ – so erklärte der große Bonner Krisenstab nach der Ermordung des Arbeitgeberpräsidenten.

„Greift Richter, Polizeipräsidenten, Politiker, Unternehmer, Bankdirektoren an, tötet sie!“ hatte Andreas Baader in seiner letzten Botschaft vor dem Selbstmord verlangt. „An dem Konzept und den vielen täglichen und nächtlichen Kontrollen wird so lange nicht das Geringste geändert, bis wir alle 16 Terroristen dingfest gemacht haben“, verkündete Hans-Georg Fuchs, Pressesprecher des Bundeskriminalamtes (BKA).

Nicht nur in ihren Erklärungen, sondern auch im buchstäblichen Sinne stehen sich die Terroristen und die Fahnder bis an die Zähne bewaffnet gegenüber. Ihre Erklärungen sind genauso gemeint, wie sie klingen. Was die Fahnder betrifft, so laufen ihre Aktionen unter dem Stichwort „Vollkontrolle“; das Fahndungskonzept besteht darin, die Schwerpunkte der Kontrollen nach Zeiten, Orten, Zielen, Personengruppen und Objekten ständig zu wechseln.