Die ÄGYPTISCHE PYRAMIDE gehört zu den großschachteligen Spielen. Mag man auch am Format mäkeln, das Spiel selbst macht Spaß. Da werden Kugeln in vier Farben für vier Spieler auf einem 6 X 6-Feld ausgelegt. Liegen mindestens drei der Kugeln waagerecht, senkrecht oder diagonal, so kann man Punkte notieren. Ist die Basisebene vollgepflastert, wird die nächste Etage beschickt. Wieder hamstert man Punkte. Nach dieser zweiten Lage mit 25 Kugeln folgt die dritte mit sechzehn. Darüber türmt man neun, dann vier Kugeln, und schließlich krönt eine einzige Kugel als Spitze die Pyramide. In dem bunten Muster der Außenwand ergeben sich nun wieder Reihen gleicher Farbe, die nochmals Punkte bringen.

Bei drei Spielern sind für jede Farbe bereits 31 Kugeln nötig. Und diese Zahl findet sich auch im Spiel. Auf der Schachtel ist Zwar angegeben, daß auch zwei Spieler gegeneinander antreten können. Doch das ist nur möglich, wenn jeder mit zwei verschiedenen Farbsätzen spielt. Und das wiederum ist reichlich verwirrend.

Die Idee, Kugeln zu Pyramiden zu türmen, ist nicht neu. Eine der schönsten Versionen ist PYRAMYSTERY. Das ist eines der anspruchsvoll und aufwendig gemachten dänischen Spiele aus Edelholz. Das Bauwerk ist hier nur dreiseitig, und es hängen immer drei oder vier Kugeln festverbunden zusammen. Manche als Perlenreihen, andere im Dreieck und wieder andere in gekrümmten Haken. Es ist ganz einfach, die Pyramide hochzuziehen – jedenfalls bis zum letzten Bauteil. Doch das will dann gewöhnlich nicht so recht ins Bild der Symmetrie passen. Also nochmals von vorn. Und wieder türmt und bastelt man, bis man am letzten Bauteil scheitert.

DIE ÄGYPTISCHE PYRAMIDE, Lizenz der Seven Towns, England, Pelikan Werke, Podbielskistraße 141, 3000 Hannover, 3–4 Spieler. Durchschnittliche Spieldauer: 15 Min., unverb. Preisempf. DM 19,80

PYRAMYSTERY von Pete Henn, Brio-Scandy-Toy, Postfach 7, 85 Nürnberg 59, Monospiel und Dekorationsstück, unverb. Preisempfehlung ca. DM 85,–

Tom Werneck