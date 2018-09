Den Briten ergeht es wie jemandem, der nach langer Ohnmacht erwacht und umgehend schwört, nie wieder zu den Drogen zu greifen. Die Stimmung auf der Insel ist umgeschlagen. Minister gefallen sich in optimistischeren Reden. Sie sehen einen Lichtschein am Ende des Tunnels, vergessen dabei freilich nicht, daß mit jedem Tag der Termin der nächsten Wahlen näher rückt.

Einstweilen ist es nur ein Wandel auf den Finanzmärkten. Die Inflation ist mit einer Rate von 15,6 Prozent immer noch hoch. Die Produktion stagniert, liegt kaum höher als vor sieben Jahren. 1,6 Millionen registrierte Personen ohne Beschäftigung ergeben eine Arbeitslosenquote von 6,8 Prozent; und die meisten Auguren sehen eher noch eine Zunahme voraus. Aber der finanzielle Umschwung hat schon fühlbare Erleichterungen gebracht. Mit dem Pfund kann man im Ausland wieder mehr kaufen. Die Bevölkerung zahlt wieder weniger für Hypotheken, weil der Diskontsatz von fünfzehn auf fünf Prozent gefallen ist; und in Großbritannien hat jeder zweite sein eigenes Haus. Finanzielle Stabilität schafft Vertrauen und damit mehr Sicherheit.

Die beiden Jahre 1975/76 haben den Briten einen tiefen, lähmenden Schock versetzt. Es dauerte eine ganze Weile, ehe richtig ins Bewußtsein drang, in welch großer Gefahr Großbritannien noch vor einem Jahr war, als das stürzende Pfund und die anschwellende Inflation das soziale Gefüge des Landes bedrohten. Das politischfinanzielle Establishment blickt jetzt noch gern mit Schaudern und Erleichterung zurück.

Der Gouverneur der Bank von England, Gordon Richardson, hat kürzlich die aus dem Nordseeöl hereinkommenden Erlöse für die Tilgung der Auslandsschulden reklamiert, vielleicht in der Befürchtung, daß diese Einnahmen von manchen für den Verzehr beansprucht werden könnten. „Wir brauchen nur ein Jahr zurückzuschauen, um uns mit Schmerzen zu erinnern, in welchem Maße die äußerste Schwäche unserer Außenbilanz unsere Unabhängigkeit aufs Spiel setzte. Wir müssen sicherstellen, daß wir niemals wieder in eine solche Situation kommen.“ Die Außenbilanz müsse gestärkt werden, „nicht nur aus ökonomischen Gründen, sondern auch deshalb, damit unsere Stimme in den Gremien Europas und der Welt wirksam zu Gehör kommt.“

Premierminister Callaghan schlug jüngst, mit einem Auge auf die nächsten Wahlen schielend, ähnliche Töne an. „Die Nation kann wieder aufblicken und einen helleren Horizont erkennen. Wir können nun für die Zeit nach den nächsten Wahlen planen, für das Großbritannien der achtziger Jahre, wenn wir die Chancen ergreifen und Herr der Ereignisse, niemals wieder ihr Sklave werden“, so feierte der Premier den Segen des Nordseeöls.

Die Regierung hatte also „good news“ anzubieten, als sie kürzlich eine deutsche Wirtschaftsdelegation empfing und dieser Spitzengarnitur von Unternehmern und Managern in einer Serie von Essen und Empfängen die gute Botschaft von Großbritannien als Lieferant, Standort für Betriebe und Partner in Kooperationen verkündete.

Die britische Presse vergaß nicht, den aufkeimenden Optimismus mit der durch die terroristischen Ausbrüche gedrückten Stimmung in der Bundesrepublik zu kontrastieren. Der Financial Times fiel eine elegante Schlußfolgerung ein: „Statt daß wir in der Vergangenheit zu leben scheinen, blicken wir jetzt auf einige unserer Nachbarn in dem Gefühl, daß wir gelernt haben, mit der Zukunft zu leben.“