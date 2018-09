Inhalt Seite 1 — SALT II: Carter weckt neue Hoffnungen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Der amerikanische Präsident Carter hat sich am vergangenen Wochenende sehr optimistisch über die Gespräche zur Begrenzung der strategischen Rüstung geäußert: „Innerhalb weniger Wochen werden wir ein SALT-Abkommen haben.“

Dieser Satz – dessen Optimismus von Carters Beratern nicht geteilt wird – war im Redemanuskript nicht enthalten; Pressesprecher Powell steckte später dann auch zurück: Carter habe offengelassen, an wie viele Wochen er denke.

Der Präsident muß den Verdacht fürchten, er wolle um des Erfolges willen mit politischen Gipfelentscheidungen strittige Verhandlungsfragen zudecken. Skepsis und kritische Wachsamkeit sind im Kongreß größer denn je; da der Senat jedes Abkommen zur Begrenzung strategischer Waffen mit Zweidrittelmehrheit billigen muß, weiß die Regierung sehr wohl, daß sie ein SALT-II-Abkommen ohne Lücken und weiche Stellen vorlegen muß.

Außenminister Vance hat dem zuständigen Senatsausschuß volle Konsultationen angeboten. Denn auch Vance übersieht trotz ermutigender Zwischenergeb- und optimistischer Äußerungen Breschnjews die des Schwierigkeiten Endspurts nicht. nisse

Der „Durchbruch“, den Kissinger seit 1974 vergebens gesucht hatte, kam Ende September nach Gromykos Gesprächen im Weißen Haus. Carters Kritiker warfen sofort die Frage auf, was denn wohl die offenkundige Meinungsänderung in Moskau bewirkt habe. Habe der Präsident vielleicht zu große Konzessionen angeboten?

Die Grundzüge des neuen SALT-Abkommens, das in zwei bis drei Monaten unterschriftsreif sein soll, sind durch Indiskretion bekanntgeworden. Nach dem Muster der „Schachtel in der Schachtel“ will SALT-II die immer spezifischer werdenden Begrenzungen strategischer Waffen ineinanderfügen, um im Resultat jene Parität zu erreichen, die das erste Abkommen von 1972 eben nicht bewirkt hat. Die Amerikaner hatten den Sowjets in SALT-I im Vertrauen auf ihren technischen Vorsprung eine zahlenmäßige Überlegenheit an Trägern eingeräumt; daraus ergab sich später die für die USA so besorgniserregende Asymmetrie.

Die Übereinkunft zwischen Ford und Breschnjew 1974 in Wladiwostok sollte da Abhilfe schaffen. Doch eine Vereinbarung, auch die weitere Modernisierung der Nuklearwaffen zu kontrollieren, blieb aus. Carter hatte mit seinen März-Vorschlägen, die von den Sowjets so brüsk zurückgewiesen wurden, beabsichtigt, den Modernisierungsprozeß der Nuklearrüstungen zu verlangsamen, um die landgestützten Interkontinentalraketen auf beiden Seiten so lange wie möglich relativ unverwundbar zu erhalten.