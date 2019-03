Inhalt Seite 1 — Aus Zorn zur Hausfrau degradiert Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Eduard Neumaier

Was ist los mit Jovanka? Jugoslawien kennt, so scheint es, gegenwärtig kein anderes, ähnlich bewegendes Thema. Welche Ergebnisse Josip Broz Tito von seiner Reise nach Moskau, Peking und Pjöngjang mitbrachte, interessiert die Öffentlichkeit weniger als die Tatsache, daß er allein gereist war und daß seine Frau Jovanka ihn nicht einmal bei der Heimkehr begrüßt hatte. In Frankreich, Portugal und Algerien, den Stationen der letzten Tito-Reise, fehlte Jovanka wiederum. Es regt die Phantasie an, daß sie in Jugoslawien seit fünf Monaten bei keinem amtlichen Anlaß mehr gesehen wurde. Selten sind harmlose Telegramme des ersten Mannes im Staate ähnlich aufmerksam gelesen worden wie in diesen Tagen. Zur Aufhellung des Rätsels trug nur wenig bei, daß in einem Beileidstelegramm an den Prager Parteichef Husák zum Tod seiner Frau Tito auch namens Jovanka kondolierte. Das persönlich gehaltene jüngste Telegramm an den einstigen kroatischen Partisanenführer Franjo Mrazovic (genannt Caspar) zum 75. Geburtstag, "in Jovankas und meinem Namen", läßt allenfalls die Deutung zu, daß Gerüchte um nationale Verstrickungen der aus Serbien stammenden Frau des Josip Broz nicht stimmen.

Drei karge amtliche Äußerungen der Belgrader Regierung haben andererseits nur noch mehr Verwirrung gestiftet: Es sei, so hieß die erste Erklärung vor vier Wochen, Sache des Staatspräsidenten und der Regierung zu entscheiden, wann Frau Jovanka Broz ihren Mann begleite. Sie "ist gesund und zu Hause", lautete die zweite Stellungnahme vor etwa zwei Wochen. Und die letzte wies alle Gerüchte über eine Kommission, die Verfehlungen der Frau Broz untersuchen sollte, als "beleidigend", "verleumderisch" und "geschmacklos" zurück.

Von allen Gerüchten war dies gewiß das unwahrscheinlichste. Hätte es gestimmt, so wäre der Gründer Jugoslawiens als ein Mann blamiert gewesen, der aus Liebe zu seiner Frau deren Kabalen nicht erkannt hätte.

An Gerüchten über Frau Jovanka (und über angebliche Amouren Titos) fehlte es freilich nie. Die sehr füllig gewordene Dreiundfünfzigjährige, die noch vor acht Jahren so rank war, daß sie auf Titos subtropischer Ferieninsel Brioni nackt baden konnte, habe ein Verhältnis mit einem serbischen General, Djoko Jovanovic, dem stellvertretenden Verteidigungsminister. Der Spiegel machte sie in einem Bericht zu einer nationalistischen Intrigantin, die politische Schlüsselpositionen mit Leuten ihres Vertrauens besetzt habe; schließlich sei in Serbien der Verlust einstiger Größe nicht vergessen. Der Korrespondent der Süddeutschen Zeitung drahtete das Gerücht, serbische Nationalisten hätten ihr eingeredet, sie müsse nach Titos Tod "gleichsam als Erbverwalterin eine politische Rolle übernehmen".

Nun sind die Frauen oder Töchter politischer Potentaten gewiß nicht davor gefeit, sich als politisch Handelnde zu versuchen. Das Beispiel der Mao-Witwe Tschiang-Tsching steht nicht allein. In Rumänien ist die Frau Ceausescus, Elena, Mitglied des Exekutivrates der Kommunisten. Die Tochter Nehrus, Indira Gandhi, und Frau Bandaranaike sind Beispiele für ähnlich anspruchsvolle Testamentsvollstrecker.

Doch die Frau Marschall Titos auch nur in die Nähe solcher Heroinen zu rücken, würde alle Erfahrung, ihre Rolle in 25 Jahren Eheleben mit Tito, ihrem Charakter und wohl auch ihre mittelmäßige Begabung für die Politik ignorieren. Auch ihr Rückzug aus der Repräsentationspflicht eignet sich nicht als Beweis für schwere politische Verfehlungen. In der ganzen Affäre blieb bisher das Selbstverständnis Titos außer Acht, und ein paar menschliche Unzulänglichkeiten wurden nicht berücksichtigt. Daß die Gerüchte immer verwegener werden, hängt mit Titos Weigerung zusammen, sie durch eine offene Darlegung der Vorgänge verstummen zu machen. Aber für die Schweigsamkeit der Regierung gibt es eine banale Erklärung: Titos Frau existiert nur als Titos Frau. Sie hat nicht das geringste Amt, nicht einmal eine Präsidentschaft in einer karitativen Organisation, sie ist nur die "erste Hausfrau" im Staate, deren Probleme oder Fehler schwerlich von der Regierung, also amtlich, bestätigt oder bestritten werden können.