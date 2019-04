Manfred Rommel hat sich mit seiner liberalen Standhaftigkeit wenig Freunde gemacht

Von Dieter Buhl

Stuttgart, Ende Oktober

Die französischen Fernsehjournalisten wollten ihn partout vor dem Rathaus interviewen, weil sie auf telegene Ausbrüche der zuschauenden Bürger hofften. Doch der Aufwand war vergebens. So sehr die Stuttgarter ihrem Oberbürgermeister zürnen – ins Gesicht schreien wollen sie ihm ihren Ärger nun nicht. Am Stammtisch oder hinter vorgehaltener Hand läßt es sich leichter kritisieren, erst recht, wenn die Schelte einem Mann von eher freundlichem Wesen gilt, der auch noch einen ruhmreichen Namen trägt.

Anlaß zum Zungenwetzen hat Manfred Rommel seinen Stuttgartern, und nicht nur ihnen, während der letzen Monate genug gegeben. Erst weigerte er sich, den Stab über den Schauspieldirektor Claus Peymann zu brechen, der am Schwarzen Brett seines Theaters um Spenden für eine Zahnbehandlung Gudrun Ensslins gebeten hatte. Dann gab er der Bitte des Vaters Ensslin nach, den drei Stammheimer Selbstmördern ein gemeinsames Grab auf Stuttgarts Nobelfriedhof zu gewähren, obwohl viele die Leichen der Terroristen lieber im städtischen Klärwerk hätten verschwinden sehen. Schließlich rügte der Christdemokrat Rommel auch noch die Dokumentation seiner Partei, in der Politikern und Intellektuellen die Verharmlosung des Terrorismus angelastet wird. Über die Art, wie der CSU-Vorsitzende Strauß die Kritik Hanns-Martin Schleyers an den staatlichen Sicherheitsbehörden für seine politischen Zwecke ausnutzt, hätte der Oberbürgermeister ebenfalls einiges zu sagen; aber im Augenblick beschränkt er sich darauf, festzustellen, "Franz Josef hat auch schon einmal bessere Ideen gehabt".

Toleranz aus Überlegung

Erstaunliche Nachrichten aus der Provinz. Für Manfred Rommel sind es nur "relativ schlichte Dinge", mit denen er Schlagzeilen provoziert hat. Diese Bescheidenheit paßt zu dem Manne, der von seinem Amte kein Aufhebens macht und seine Argumente in leicht lispelndem Schwäbisch vorträgt. Vor allem im westlichen Ausland sind seine Äußerungen auf reges Interesse gestoßen. Die Magie des Namens mag durchaus den Anstoß geben, daß sich die Weltpresse die Klinke seines Stuttgarter Amtszimmers in die Hand drückt. Aber es spielt gewiß mehr mit als Nostalgie, wenn nach dem allseits verehrten Feldmarschall und Führer des Afrika-Korps nun auch der Sohn als ein gentleman und Ausnahmedeutscher dargestellt wird.