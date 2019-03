Wie eine Plage aus biblischen Zeiten war die Cholera diesen Sommer im Nahen Osten ausgebrochen. Allein in Syrien litten – und leiden noch – mehr als 2500 Menschen an der Epidemie, etwa 80 von ihnen starben. Zwar gibt es einen Impfstoff gegen die Seuche, die von einem Bazillus mit dem Namen Vibrio Cholerae ausgelöst wird, der die Darminnenwände angreift und damit einen tödlichen Verlust an Körperflüssigkeiten auslöst, falls die Krankheit nicht sofort behandelt wird. Der gängige Impfstoff ist jedoch nur zu etwa 50 Prozent wirksam. Jetzt hat eine Gruppe schwedischer Wissenschaftler einen neuartigen Cholera-Impfstoff entwickelt, der möglicherweise einige der Mängel herkömmlicher Vakzine vermeidet, die ja nur kurzfristig und beschränkt Schutz bieten. Noch ist das Mittel, das Dr. J. Holmgren und seine Mitarbeiter von der Universität Göteborg und vom schwedischen Bakteriologischen Nationallabor gefunden haben, erst im Erprobungsstadium, doch es scheint – nach einem ersten Bericht in dem britischen Fachblatt Nature – länger anhaltende Cholera-Immunität zu gewähren. Herkömmliche Cholera-Impfstoffe bestehen aus toten Cholera-Bakterien, die im Körper die Bildung von Antikörpern anregen (und diese Abwehrstoffe greifen im Ansteckungsfall dann lebende Cholera-Bakterien an). Die fatale Entwässerung des Körpers wird jedoch durch ein Gift ausgelöst, das die Krankheitserreger im Darm erzeugen. Holmgren und seine Kollegen umgehen das Problem, indem sie neben dem herkömmlichen Impfstoff aus toten Cholera-Bakterien ein zweites Vakzin verwenden, das aus einem unschädlichen Bestandteil des Giftstoffmoleküls besteht, trotzdem aber die Bildung von Antikörpern zur Bekämpfung des Cholera-Giftes anregt. Der Kombinations-Impfstoff gegen Gift und Bakterien ist bislang erst an Labormäusen mit Erfolg getestet worden. Versuche mit Testpersonen sollen folgen. GH