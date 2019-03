München

Die Diakonissen des fränkischen Mutterhauses in Puschendorf bei Nürnberg waren überrascht. Der Grund war ein amtlicher Brief des Kölner Bundesamtes für Zivildienstleistende, mit dem die Bitte der Puschendorfer Schwestern, Ersatzdienstler zur Aushilfe in ihr Freizeitheim zu entsenden, kurz und bündig abgelehnt wurde. Als sich die Diakonissen und die Stadt Würzburg, die Wehrdienstverweigerer für ein Kinderzentrum begehrte, nun an den bayerischen Landtag wandten, kam in München eine in der Bundesrepublik zur Zeit einzigartige Praxis ans Licht.

Das bayerische Kultusministerium, das als oberste Landesjugendbehörde vom Kölner Bundesamt um Stellungnahmen zu jedem einzelnen Einsatz von Zivildienstleistenden gebeten wird, schreibt schon seit Jahren pauschale Absagebriefe. Zivildienstleistende haben, so heißt es in den Briefen, die alljährlich etwa zwanzigmal von München nach Köln gehen, "in derartigen Einrichtungen unmittelbaren Kontakt mit Kindern und Jugendlichen". Dabei könne "eine politische Beeinflussung durch den Zivildienstleistenden nicht ausgeschlossen werden".

Bayerns beamtete Jugendschützer, denen in ihrer Kulturpolitik, der auf manchen Gebieten nicht einmal immer negative Ruf anhängt, anderswo vollzogene Neuerungen mit fünfjährigem Zeitverzug auch für den Freistaat zu erwägen, sperren sich als einzige gegen den von anderen Ländern bereits 1974 vollzogenen Kurswechsel beim Einsatz von Zivildienstleistenden in Jugend- und Kinderzentren. Während anderswo heute Ersatzdienstler unbeanstandet junge Leute in Schulen und Heimen beaufsichtigen, wenn sie eine fachpädagogische Ausbildung nachweisen, hält Bayern sie von seinen Heimen generell fern. Was, wie Kultur-Pressesprecher Fritz Völkl versichert, keineswegs eine Wertung des einzelnen bedeuten soll.

Angst vor Jugendschützer

Völkl sagt: "Wir wollen nur von vornherein die Möglichkeit der Beeinflussung dort ausschließen, wo ein unmittelbarer Kontakt zu Jugendlichen möglich ist." Ob Diakonissen, städtische Kinderzentren oder private Gymnasien den Antrag stellen, Zivildienstler für Gartenpflege oder Hilfsdienste beim Hausmeister zu entsenden – Biyerns Kultusbürokratie wittert grundsätzlich die Gefahr, daß Kinder politisch und natürlich negativ beeinflußt werden.

Dennoch schlüpften in den letzten Monaten zumindest zwei Ersatzdienstler durch die engen Maschen des bayerischen Fangnetzes. Seither arbeiten sie an zwei Münchener Privatgymnasien. Der Leiter einer dieser Schulen, der sich selbst als "progressiv liberalen Katholiken" bezeichnet, schaltete nach der Ablehnung durch das Kölner Bundesamt einen Rechtsanwalt ein. Dessen Hinweis, die negative Entscheidung stehe auf "verfassungsmäßig schwankendem Boden", führte schließlich dazu, daß die Rheinländer der bayerischen Empfehlung zumindest in diesem Einzelfall einmal nicht folgten. Seitdem jätet ein Ersatzdienstler nicht nur das Unkraut im Schulgarten, sondern er nimmt manchmal auch am Fachunterricht Politik teil, der von einem Politologen und CSU-Mitglied erteilt wird.