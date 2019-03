Inhalt Seite 1 — Und Kreuth lebt doch noch Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Josef Joffe

München, Ende Oktober

Das Wesentliche stand auf vergessenen, aber symbolträchtigen Plakaten, die überhaupt nichts mit dem Münchner Deutschlandtag der Jungen Union zu tun hatten. Sie warben für eine Veranstaltung der CSU – in großen Lettern "Strauß", darüber und darunter in geziemend verringerten Buchstaben die Namen des Landesvaters Alfons ("Fonsä") Goppel und des Münchner Oberbürgermeister-Kandidaten Erich Kiesl. Diese Kundgebung war zwar schon längst abgehalten, aber der dezente graphische Hinweis auf die wahre Rangordnung im bayerischen Freistaat war alles andere als Vergangenheit; er ließ vielmehr ahnen, wer auch im Konferenzsaal des Hilton-Hotels den Ton angeben würde.

Denn hier waren inzwischen die Gewichte im Tagungsprogramm verschoben worden. Nicht Helmut Kohl, der Vorsitzende der CDU, sprach wie vorgesehen die ersten Grußworte der Mutterpartei an den Nachwuchs, das besorgten die Herren Zimmermann, Tandler und Strauß von der CSU. Die Begrüßung wurde zur Bombe, der Deutschlandtag der Jungen Union zum "Wildbad Kreuth"-Gedächtnistreffen. Knapp ein Jahr nach Kreuth, genau elf Monate nach dem Offenburger Kongreß der Jungen Union, auf dem die jungen die alten Unionschristen lautstark zur Gemeinsamkeit gemahnt hatten, war die christdemokratische Jugend nach München gekommen, um in der Hauptstadt der Trennungs-Bewegung Solidarität zu demonstrieren. Doch die jungen Leute hatten die Rechnung buchstäblich ohne den Wirt gemacht.

Anfangs lief alles noch ganz wunschgemäß. Befriedigt klatschten die 320 Delegierten Beifall, als CSU-Generalsekretär Gerold Tandler versicherte: "Die Union ist nur gemeinsam in der Lage, die Politik in Deutschland zu gestalten." Doch gleich darauf schlug der Applaus in Buh-Rufe um, als Tandler hinzufügte: "Ich zähle auch heute noch zu denen, die Kreuth für richtig gehalten haben." Ungerührt fuhr der Generalsekretär fort: "Ich sage Ihnen auch hier ganz deutlich, warum", – weil dann die Öffentlichkeit "angesichts einer anderen Organisationsstruktur im Deutschen Bundestag" endlich erleben könnte, daß die Differenzen in der Union "nicht am Bindestrich zwischen CDU und CSU, sondern innerhalb der CDU stattfinden".

Das stimmt vielleicht bei den Alten, aber sicher nicht bei den Jungen. Auf dem Münchner Deutschlandtag verliefen die Risse genau dort, wo laut Tandler eitel Eintracht herrscht – eben am unsichtbaren Binde- und Trennstrich zwischen Bayern und den anderen Ländergruppen. (Die Junge Union ist die gemeinsame Jugendorganisation von CDU und CSU.) Der mit Dreiviertelmehrheit wiedergewählte Bundesvorsitzende Matthias Wissmann konzedierte wohl, daß man über alles diskutieren könne, vorausgesetzt nur, niemand rüttle an der Fraktionsgemeinschaft zwischen CDU und CSU. Wissmann ist nicht etwa ein "Nordlicht"; er stammt aus Ludwigsburg in Baden-Württemberg. Doch sein Stellvertreter, der Münchner Reinhold Bocklet, wollte diese Grenze nicht anerkennen und damit die Parteigewaltigen in der Lazarettstraße verprellen. Von den Journalisten bedrängt gab er widerwillig zu: Wenn schon über alles nachgedacht werden darf, dann auch über die organisatorischen Konsequenzen.

Also zurück nach Kreuth? So brutal wie sein Adjutant Tandler mochte Franz Josef Strauß nicht zuschlagen. Strauß hielt sich zurück und an die Rollenverteilung mit seinem Generalsekretär, der traditionsgemäß für den Chef mit der Axt hantiert.