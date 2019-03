Auch in unteren Führungsrängen der Bundeswehr ist pädagogisches Geschick unerläßlich

Von Karl Koch

Neben den bekannten Generalen und Feldmarschallen der preußisch-deutschen Militärgeschichte sind es vor allem zwei Namen, die sich aufdrängen, wenn von den niedrigen Rängen dieser Geschichte die Rede ist: Himmelstoß und Platzek. Mit dem ersten Namen begründete Erich Maria Remarque seinen Weltruhm, in dem bis heute bekannten und gelesenen Roman "Im Westen nichts Neues". Den zweiten schuf Hans Hellmut Kirst mit seinem nicht minder bekannten Werk "08/15".

Nun, die Bundeswehr hat heute keine Helden à la Himmelstoß und Platzek mehr in ihren Reihen; und auch der berühmt gewordene Ausbilder, der sich als "Schleifer von Nagold" in die Bundeswehrgeschichte einschlich, muß wohl eher als Betriebsunfall gesehen werden. Organstärke und Schikanenfreudigkeit finden nämlich kaum noch Verwendung in einer modernen Truppe wie der Bundeswehr. Daß es aber trotzdem beim Exerzieren oder auf dem Truppenübungsplatz ohne eine gewisse Lautstärke nicht geht, ist eine andere Sache.

Noch immer führt das für den militärischen Bereich scheinbare Naturgesetz der Befehlsgewalt und der damit verbundenen Pflicht zur Ausführung zu einer für zivile Verhältnisse erschreckenden Abhängigkeit, die sich leider auch im privaten Bereich auswirken kann. Denn es kann schon vorkommen, daß ein junger Familienvater, der von seiner Frau und dem Sprößling sehnsüchtig erwartet wird, wegen einer Lapalie (der berühmte Staub auf der Lampe beim Stubendienst) seinen am Freitagnachmittag ins Wochenende strömenden Kameraden nur nachsehen kann, weil sein freies Wochenende vom UvD (Unteroffzier vom Dienst) gestrichen wurde.

Für Söldner kein Bedarf

Es ist eine vorrangige Aufgabe einer modernen Truppenführung, immer wieder neue Erwägungen darüber anzustellen und entsprechende Programme zu entwerfen, wie dem Mißbrauch der Macht auf jeder Ebene des militärischen Bereichs begegnet werden kann, ohne die Schlagkraft der Truppe zu gefährden. Pädagogische, psychologische und soziologische Belange müssen berücksichtigt werden. Dies gilt besonders für den Bereich der Unteroffiziersgrade; denn was könnte es einem mit der Ausbildung junger Rekruten betrauten Unteroffizier schaden, beispielsweise den pädagogischen Ansatz Rudolf Steiners zu kennen? Kritiker mögen befürchten, daß unsere Gneisenau-und Scharnhorst-Kasernen so zu "Freien Waldorf-Kasernen" werden könnten; aber eine moderne Truppe braucht neben spezialisierten Technikern ebenso notwendig ihre Pädagogen.