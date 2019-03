Sozialdemokratische Terrorismus-Debatte: Streit um die Grenzen des Rechtsstaates

Von Gunter Hofmann

Bonn, im November

Die "Partei der Freiheit des Geistes" hat Willy Brandt die SPD einmal genannt. Aber ist sie nicht dabei, im Sog öffentlicher Verbitterung über den Terrorismus, bedrängt von den Rufen nach Härte und drakonischen Strafen aus den Reihen der Opposition, Liberalität Stück für Stück preiszugeben, Rechtsstaat-Bastionen zu räumen?

Entliberalisierung? Es gibt Gegenbeweise – und gar nicht so wenige. Dennoch muß es sich die SPD gefallen lassen, daß wieder geprüft wird, ob sich nicht ein "Abbau der Freiheitsrechte unter der Parole ihrer Verteidigung" vollzieht. Eine "kleine radikale Minderheit" in den eigenen Reihen, die sich auch auf dem Parteitag nächste Woche nicht anpassen oder einreihen will; sie ist nicht bereit, solidarisch zu schweigen.

Darf man auch dann schweigen, wenn die Klage berechtigt ist, bei der Suche nach neuen Gesetzen gegen den Terrorismus werde "nicht mehr danach gefragt, was sinnvoll ist, sondern nur noch, was toleriert wird"? So sagt es der Liberale Burkhard Hirsch. Die kleine Gruppe derer in der Koalition, die sich solche Fragen stellen, plädiert nicht für staatliche Untätigkeit; aber sie stellt die Frage, ob nicht die "Kumulation von Gesetzesänderungen" die Qualität des Rechtsstaats zu mindern beginnt.

Vielleicht läßt sich nicht exakt beschreiben, wo die Grenzen des Rechtsstaates verlaufen. Auch die vielen kleinen Veränderungen im Strafrecht, Verfahrensrecht, Prozeßrecht, die BKA-Novellen und Abhörgesetze, könnten zusammengenommen über diese Grenze hinausführen. Hier liegt für die Koalition der Skeptiker und Warner in SPD und FDP ein gemeinsamer Nenner: in der Befürchtung, daß die Mosaiksteinchen, aneinandergefügt, das Bild einer anderen Republik ergeben könnten.