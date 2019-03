Hervorragend

Béla Bartók: "Streichquartette Nr. 2 und 6." Das Tokyo String Quartet hat sich langsam, aber zielstrebig und sicher von seinen Lehrherren. den Musikern des Juilliard-Streichquartetts absetzen und einen eigenen Stil wie charakteristischen Ensemble-Ton finden können. In den beiden Bartók-Quartetten besticht Wieder die mustergültige Präzision wie die Homogenität des "seidigen" Klanges, die Impulsivität und die Sorgfalt, die Aggressivität wie die formale Sicherheit. Bartók klingt hier manchmal fast schön in mozartischer Leichtigkeit und heiterer Strenge – dann wieder mit eisiger Kälte, Härte, Unerbittlichkeit. (Deutsche Grammophon Gesellschaft 2530 658) Heinz Josef Herbort

Jackson Browne: "Jackson Browne." Mit seiner introvertierten Lyrik und seiner empfindsamen Bildersprache, die ähnlich wie bei Bob Dylan komplexe emotionale Zusammenhänge und Erlebnisse in wenige Songverse zu komprimieren vermag, ist das 1972 veröffentlichte Debüt Von Jackson Browne ein Meisterwerk des kalifornischen Mit Rock geworden. Dies Wunderkind unter Amerikas sogenannten Singer/Songwriters beging nie den Fehler anderer zeitgenössischer Liedermacher, das nur Subjektive und Private als verbindlich für seine Generation herauszustellen; seine besten Songs bezogen ihre poetische Schönheit und Kraft vielmehr immer aus dem Widerspruch, rein private Erfahrungen in Metaphern überführen zu müssen, ohne dabei die Emotionen zur Pose werden zu lassen. Das Debütalbum wurde jetzt erstmals in einer technisch exzellenten Pressung herausgebracht. (Asylum AS 53 022) Franz Schöler

Fragwürdig

Novi Singers: "Chopin Up To Date." "Alle Mitglieder der Gruppe haben ein abgeschlossenes Musikhochschulstudium hinter sich"; die Frau im Trio ist, nein, nicht Geigerin, sondern Violinvirtuosin, einer der Herren ist Flötist, der dritte wird als Produzent bezeichnet. Nun gut; man kann auch die Faszination verstehen, die immer noch von den Swingle Singers ausgeht, und die Lust, ihnen nachzueifern, wenn man schon nicht selber auf die Idee gekommen ist Nur sollte man dabei nicht gerade das auslassen, was der Sache den Witz gegeben hat: Die Swingle Singers haben Instrumentalwerke der klassischen Literatur ja nicht bloß (mit ihren "Vokal-Instrumenten") nachgesungen, sondern ihnen doch diesen kessen jazzigen Rhythmusflimmer aufgelegt und damit aufgefrischt. Die drei Novi Singers hingegen singen ihren Chopin nur brav herunter. Zwar tun sie es mit großem Ernst und mit äußerster Genauigkeit, wenn auch etwas schleppend. Aber man fragt sich, welchen Sinn es hat, die (Klavier-)Walzer, Mazurken, Balladen, Prälusien für Stimmen umzuinstrumentieren. Braucht denn Chopin diese sentimentale Rutsche, um den schnellsten Weg ins Gemüt zu finden? (Electrola 1 C 066-32 415)

Manfred Sack

Ätherisch

Art Garfunkel: "Watermark." Das Genie hinter dem Duo Simon & Garfunkel war sowieso immer Komponist Paul Simon. Das wurde erst recht offenkundig, als Art Garfunkel auf seinen ersten beiden Solo-Platten alle möglichen phantastischen Songs von Randy Newmans "Old Man" bis Stevie Wonders "I Believe" durch seinen süßlich-seichten Vortrag ruinierte. In Jimmy Webb hat er seinen neuen Paul Simon gefunden, und trotz der manchmal noch zu forcierten Gefühligkeit der Interpretation klingen manche Songs der LP durchaus akzeptabel. Jedenfalls dann, wenn man sie nicht an Jimmy Webbs weit besseren Originalversionen mißt und dessen. – hierzulande leider immer noch unveröffentlichtes – letztes Album "El Mirage" nicht kennt. (CBS 86 032) Franz Schöler