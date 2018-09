Von George Ball

Unsere Fähigkeit, die Politik der südafrikanischen Regierung zu beeinflussen, hängt von den Zielen ab, die wir erreichen wollen. Wie die Politik ist auch die Diplomatie die Kunst des Möglichen. Wenn wir ein unerreichbares Ziel anstreben, werden wir nur alles verpfuschen. Stacheln wir die Schwarzen zum Aufruhr an und treiben wir zur gleichen Zeit die burischen Afrikaner in einen finster entschlossenen Widerstand gegen jeden Wandel, so lassen wir eine ungeheure Kraft gegen einen unbeweglichen Körper prallen. Der entstehende Schaden könnte schrecklich sein.

Aber wenn wir uns auf ein realistisches Ziel konzentrieren – was sollten wir dann zu erreichen suchen?

Was die strategischen Prioritäten angeht, so rangieren unsere Interessen an Südafrika – und sogar an ganz Afrika – weit unten auf der Skala. Was in Europa oder dem Mittleren Osten oder in Japan oder gar in dem uns so nahen Lateinamerika (das Ende des Jahrhunderts 600 Millionen Einwohner zählen wird) vorgeht, könnte eine weit größere Bedrohung für weit umfassendere amerikanische Interessen darstellen als die Entwicklungen an der Südspitze des afrikanischen Kontinents. Deshalb sollten wir nicht zulassen, daß uns innenpolitischer Druck zu tief, in die Agonie jener Gegend der Welt verstrickt.

Das jedoch bedeutet nicht, daß wir Südafrika den Rücken kehren und unsere Möglichkeiten, Einfluß auf den Gang der Dinge zu nehmen, als in irgendeiner Hinsicht gering veranschlagen könnten oder sollten. Zweifellos können wir einen günstigen Einfluß ausüben, vorausgesetzt, wir verwenden unsere Einwirkungsmöglichkeiten zu einem Ziel, das für die weißen Südafrikaner nicht gleichbedeutend ist mit der Vernichtung ihrer ganzen Gesellschaft.

Natürlich sollten wir auch weiterhin keinen Zweifel daran lassen, daß wir die gegenwärtige Rassenpolitik der südafrikanischen Regierung als unvereinbar mit den Normen zivilisierten Verhaltens ansehen. Die Regierung Carter hat die Menschenrechte zu einer zentralen Frage gemacht, und Südafrika verletzt mutwillig die Menschenrechte der Nichtweißen.

Die Menschenrechte jedoch bestehen aus einem ganzen Bündel von Freiheiten und Privilegien; das Wahlrecht ist nur eines davon – in der Praxis noch nicht einmal immer das wichtigste. Den Farbigen gleiches Wahlrecht zu verleihen, würde zwar die schwarze Vorherrschaft besiegeln, aber es wäre – nach der Erfahrung in anderen Teilen Afrikas zu urteilen – keine Gewähr für demokratische Verhältnisse.