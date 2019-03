Inhalt Seite 1 — Immer das Gefühl, was falsch zu machen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Marlies Menge

Es ist ungewöhnlich, daß DDR-Bürger mit den beamteten Hütern der Ordnung aneinandergeraten. Tumulte durch aufsässige Jugendliche wie am Nationalfeiertag auf dem Ostberliner Alexanderplatz oder beim Blütenfest in Werder sind Ausnahmen. Vielleicht sind sie auch ein Zeichen dafür, daß allzu viele Disziplinübungen auf die Dauer – zumindest bei der Jugend – eher das Gegenteil von Bravheit erzeugen. Im Alltag der DDR jedoch ist Bravheit die Regel.

Typisch dafür ist eine Szene wie diese auf einem Postamt der DDR: Hinter dem Schalter eine Postbeamtin, die endlos telephoniert; vor dem Schalter eine Frau, die geduldig wartet. Als die Beamtin den Hörer auflegt, sieht sie die Frau ärgerlich an, als fühle sie sich durch deren Anwesenheit gestört. Die Frau scheint das ebenso zu empfinden: "Ich möchte nur ein paar Briefmarken", entschuldigt sie sich.

Ist das schlichte Angst vor "Fürstenthronen"? Ist das preußische Untertänigkeit gegenüber preußisch selbstherrlichen Beamten? DDR-Systemkritiker Rudolf Bahro glaubt, daß subalternes Verhalten in der DDR weniger mit Preußen als mit dem System zusammenhänge und daß die Überwindung der Subalternität nur durch Aufhebung der alten vertikalen Arbeitsteilung möglich sei. Immerhin hat subalternes Verhalten eine lange deutsche Tradition, und es scheint, daß die DDR in dieser Hinsicht traditionsbewußter, "deutscher" ist als die Bundesrepublik.

Gewiß, auch im Westen nutzen jene vom unteren Ende der Hierarchie ihr bißchen Macht gern aus. Jedoch: Wenn ein Museumswächter in Westberlin mich wegen eines geringfügigen Versehens anraunzt, wehre ich mich; tut sein Ostberliner Kollege dasselbe, wehre ich mich vermutlich nicht. Westberliner Autofahrer, die in ihrem Teil der Stadt die erlaubte Geschwindigkeit von 50 km/h getrost bis 80 und mehr überschreiten, trauen sich im östlichen Berlin bei der gleichen Geschwindigkeitsbegrenzung kaum noch, 40 zu fahren. Meist befällt sie die Angst vor der Staatsgewalt schon an der Grenze. Die Mauer, die an den Übergängen nur im Slalom durchfahren werden kann, die vielen Stop-Schilder mit dem Hinweis "Weiterfahrt nach Aufforderung" schüchtern ein, demonstrieren Macht. Die Grenzbeamten repräsentieren diese Macht. Vermutlich arbeiten sie in dem Bewußtsein, daß jene, die sie abfertigen, ihnen keine Sympathien entgegenbringen. Darüber täuscht auch die aufdringliche Freundlichkeit mancher Besucher aus dem Westen nicht hinweg. Dabei kann ich die Beamten an der Grenze, die ich fast täglich passiere, nur loben. Sie waren schon freundlich zu mir, als ihnen noch kein amtliches Papier empfahl, mich "bevorzugt" abzufertigen.

Von anderen Grenzerfahrungen können besonders Rentner, die hinüber- und herüberreisen, berichten. So fragte ein Grenzbeamter eine westdeutsche Rentnerin, die ihr Formular falsch ausgefüllt hatte: "Wollen Sie sich selbst besuchen? Hier steht, Sie wollen nach Kiel. Kiel gibt es in der DDR nicht. Können Sie denn nicht lesen?" Und eine Ostberliner Rentnerin, die für die Reise in den Westen das hierzu nötige Formular statt in Druckbuchstaben in Schreibschrift ausgefüllt hatte und sich entschuldigte, daß sie Druckbuchstaben nicht schreiben könne, bekam zu hören: "Dann können Sie eben nicht verreisen!"

Die DDR steckt voller Verordnungen, so daß man nie das unangenehme Gefühl los wird, doch irgend etwas falsch zu machen. "Wenn ein Polizist drei Mark von mir will, weil ich über eine Baustelle gegangen bin, dann bezahle ich lieber gleich", gestand mir ein Bekannter aus der DDR, "sonst kann es mir nämlich passieren, daß er später zehn Mark haben will." Eine junge Frau über ihre Erfahrungen in dieser Hinsicht: "Mich ärgert oft schon der Ton und die Haltung, gar nicht so sehr, was sie sagen; daß sie einen so spüren lassen: Du bist ein Nichts, eine Null, wenn wir wollen, können wir dich, wie der Daumen die Mücke, zerquetschen. Da möchte ich immer sagen: Nicht in diesem Ton, bitte!" "Na und? Sagst du es denn?" fragte sie ihr Freund. "Eben nicht", antwortete sie, "weil ich ja doch weiß, daß im Zweifelsfall immer der mit dem Amt recht hat."