Von Marion Gräfin Dönhoff

Berlin, im November

Ich hätte nie für möglich gehalten, daß Sowjetrussen eines Tages mit Kapitalisten über ihre heiligsten Güter diskutieren würden – denn diskutieren heißt doch immer auch in Frage stellen. Tatsächlich aber saß ein solch gemischtes Gremium vor ein paar Tagen um den Frage im Institut Aspen-Berlin. Ihr Thema: "60 Tisch Oktoberrevolution." Ausgerechnet in Berlin und ausgerechnet unter dem Vorsitz von George Jahre nan, der vor zwanzig Jahren als George non grata seines Botschafterpostens in persona verwiesen wurde. An solchen kleinen Marksteinen merkt man erst, wie weit der Weg ist, den wir inzwischen zurückgelegt haben.

Die Diskutanten waren vier Deutsche aus der Bundesrepublik – darunter ein Abgeordneter und zwei hohe Beamte des Auswärtigen Amtes –, zwei Deutsche aus der DDR, fünf Russen, fünf Amerikaner, ein Engländer ein Franzose. Das Eröffnungsreferat hielt ein amerikanischer Professor für die Geschichte der Sowjetunion, der gleichzeitig Senator im Staat Vermont ist.

Das Kennzeichen der "bürgerlichen" Revolution bis hin zur großen französischen sei ihr politischer oder religiöser Charakter gewesen. Erst in der Mitte des 19. Jahrhunderts seien die sozial-ökonomischen Motive zum entscheidenden Faktor geworden. Das "Einzigartige" der sowjetischen Revolution sei nicht nur die radikale Ausrottung und Vertreibung der mit dem Westen verwobenen Oberschicht gewesen, sondern die Abschaffung des Eigentums. Hiermit, so sagte er, begann eine neue Epoche der Geschichte.

Daß die neuen Herren sich im Gegensatz zu den meisten anderen Revolutionären auf unabsehbare Zeit an der Macht halten konnten, führte der Professor auf deren Fähigkeit zurück, mit flexible responses auf alle Ereignisse zu antworten: mit Diktatur auf den Bürgerkrieg, mit Staatskapitalismus auf die Krise von 1920/21, mit Stalins Kollektivierung auf die Widersprüche des NEP, der neuen ökonomischen Politik, die das Kunststück fertigbrachte, gleichzeitig die idealistischen Ultralinken zu unterdrücken, den Massen aber die Konzession wirtschaftlicher Freiheiten zu gewähren. Der Amerikaner bezeichnete den NEP als Thermidor der russischen Revolution, und die sieben Jahre später beginnende Stalinsche Revolution als die Phase des Bonapartismus.

Diese bürgerlichen Parallelen wies der Chefredakteur einer sowjetischen Zeitung weit von sich: "Napoleon ging es darum, eine neue Dynastie zu errichten – wir aber wollten eine neue Gesellschaft." Die Oktober-Revolution sei mit keiner anderen vergleichbar – Beweis: Anders als alle anderen, bei denen es sich immer nur um den Übergang der Macht von einer Gesellschaftsschicht auf die andere handelte, sei es bei der sowjetischen um Eigentum gegangen. Daß die führende Klasse ihren gesamten Besitz verlor, war ja gerade, so sagte er, der Grund für die militärische Intervention der bürgerlichen Welt. Nicht die Oktober-Revolution war grausam – sie verlief in der Tat unblutig, "am zweiten Tag gab es nur dreizehn Tote". Erst der Bürgerkrieg und die Folgezeit entfesselten Haß, Brutalität und Terror.