Nach dem Grundgesetz sind Finanzminister an Recht und Gesetz gebunden. Dazu zählt, daß sie Entscheidungen der obersten Bundesgerichte respektieren, auch wenn sie ihnen nicht gefallen. In jüngster Zeit zeigt sich indes, daß sie unliebsame Rechtsentscheidungen des Bundesfinanzhofes (BFH) immer häufiger ignorieren. Nach bewährter Methode weisen sie ihre Finanzbehörden an, die neue Rechtsauffassung nicht über den entschiedenen Einzelfall hinaus auf andere Fälle anzuwenden. So auch beim jüngsten BFH-Urteil, das mit "allgemeinen Leitsätzen" über die steuerliche Behandlung von Abfindungen zum erstenmal Licht in ein Dickicht von Verordnungen und Erlassen bringen sollte. Zwar glauben die Finanzminister, daß sie bei "schwerwiegenden Bedenken" an BFH-Entscheidungen nicht über den konkreten Einzelfall hinaus gebunden seien. Doch kommen ihnen merkwürdigerweise immer dann Bedenken, wenn die Richter einmal zugunsten der Steuerpflichtigen entscheiden. Die Folge: Prozeßlawinen, ausgelöst von Bürgern, die gleiches Recht beanspruchen.

Dabei übersehen die Minister ihre eigene Vereinbarung mit dem BFH von 1956, nach der in Zweifelsfällen Konsultationen vorgesehen sind. Doch von den guten Manieren von einst scheinen die Politiker heute nicht mehr viel zu halten. jfr.